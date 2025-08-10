Timi Zajc bo smuči zamenjal za dirkalnik

Smuči bo zamenjal za dirkalnik in namesto po belih strminah skoke iskal na asfaltu. Slovenski smučarski skakalec in olimpijski prvak na mešani tekmi ekip se bo namreč na prihajajočem reliju Doline zelenega zlata prvič preizkusil tudi v vlogi reli dirkača. Na sovoznikovem sedežu mu bo napotke bral veteran reli prvenstev Zmago Logar. "V resnici moraš sovozniku res zelo zaupati, da voziš, kot on pove. A poznava se že več let, prav tako sva že sodelovala pri dirkah z motorjem," nam je povedal Zajc.

Pred slovenskim smučarskim skakalcem Timijem Zajcem je nov izziv. Svojo prepoznavno opremo bo vsaj za en konec tedna odložil na stran, se oblekel v kombinezon, si nadel čelado in sedel za volan dirkalnika razreda rally3. Pomeril se bo namreč na prihajajočem reliju Dolina zelenega zlata.

Dva tedna pred dirkaško preizkušnjo je olimpijec svoj jekleni konjiček že popeljal na testno vožnjo, ob boku pa mu je sedel Zmago Logar, veteran na sovozniškem sedežu, ki trase bere že od leta 1999. Tudi Zajcu sicer adrenalinska vožnja ni tuja, saj hitrost lovi tudi z motorjem. Prav tam je spoznal tudi svoj drugi del dirkaškega tandema. "Zmago nam veliko pomaga pri dirkah in tako sva prišla na idejo, da bi se preizkusila tudi v reliju," nam je povedal.

Fokus bo moral držati na 10 hitrostnih preizkušnjah

Bo pa z dirkalnikom vseeno zaplaval v čisto nove vode. "Največji izziv bo pripeljati do konca. Vemo, da je na dirki veliko brzincev, ki jih ne poznaš do potankosti. Prav tako so brzinci dolgi, moral bom držati fokus, poslušati sovoznika in seveda poskrbeti, da prideva do cilja cela. To bo največji izziv," priznava.

Skupna dolžina vseh hitrostnih preizkušenj, teh se bo v dveh dneh (22. in 23. avgusta) zvrstilo deset, znaša okoli 88 kilometrov, skupna dolžina celotne trase pa je 245 kilometrov. Proti komu vse se bo Zajc pomeril, za zdaj še ni znano, saj se prijave za nastop na reliju še niso zaključile. Se bo pa seveda pomeril s številnimi dirkači, ki se že leta z vrtoglavo hitrostjo spuščajo po progah in ki svoje jeklene konjičke poznajo do potankosti.

Tudi zato je vesel, da bo imel ob boku izkušenega sovoznika, čeprav bo tudi to zanj novost - slediti navodilom, ki mu jih bo narekoval Logar: "V vozilu mora biti timsko delo in tu je zelo pomembno zaupanje, da voziš tako, kot ti sovoznik pove."

Slednje sta preizkusila že v četrtek, ko sta se z dirkalnikom podila po ovinkastih cestah Črnega vrha nad Idrijo. Na testu namreč nista preverila le voznikovih sposobnosti in novega dirkalnega vozila, temveč tudi, kako bo med dejanskim relijem potekala njuna komunikacija. Med spusti pa sta Zajc in Logar staknila glavi ter ugotavljala, kaj je bilo dobro, kaj ne in kaj lahko še izboljšata. Ocenjevala sta tudi hitrost, ki je že sicer med ovinki krepko presegala 100 kilometrov na uro. A ekipa je ocenila, da lahko Zajc še nekoliko bolj pritisne na plin ter si tako zagotovi še boljše čase.

Bi lahko skoke povsem zamenjal za reli?

Vožnja z dirkalnikom bo sicer v primerjavi z motorjem veliko varnejša. Smučarskega skakalca bo namreč v vozilu obdajala jeklena kletka, ki ga bo ščitila ob morebitni nesreči: "Če padeš z motorjem, se lahko hitro poškoduješ, tu pa si vseeno malo bolj zaščiten." A kljub temu je moral predhodno pridobiti dovoljenje svojega trenerja. "V resnici sva se kar hitro dogovorila, da sem se lahko prijavil na reli. Poskrbeti moram le, da ne bo ogrožena moja kariera v skokih," je povedal.

Reli v Žalcu pa je sicer izbral zato, ker poteka v njegovi domači občini. "Zdelo se mi je smiselno, da se preizkusim na njem. Verjamem, da bo občutek odličen, ko bova v soboto prišla na ciljno klančino," je dejal. Pa bi ga lahko morda v prihodnjih letih pogosteje videli v vlogi reli voznika? Zajc v to dvomi: "Mislim, da so skoki še vedno moj primarni šport. Težko rečem, da bi me dirkanje tako pritegnilo, da bi ga zamenjal."