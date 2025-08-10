Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Timi Zajc bo smuči zamenjal za dirkalnik

Črni vrh nad Idrijo, 10. 08. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Maja Pavlin
Komentarji
3

Smuči bo zamenjal za dirkalnik in namesto po belih strminah skoke iskal na asfaltu. Slovenski smučarski skakalec in olimpijski prvak na mešani tekmi ekip se bo namreč na prihajajočem reliju Doline zelenega zlata prvič preizkusil tudi v vlogi reli dirkača. Na sovoznikovem sedežu mu bo napotke bral veteran reli prvenstev Zmago Logar. "V resnici moraš sovozniku res zelo zaupati, da voziš, kot on pove. A poznava se že več let, prav tako sva že sodelovala pri dirkah z motorjem," nam je povedal Zajc.

Pred slovenskim smučarskim skakalcem Timijem Zajcem je nov izziv. Svojo prepoznavno opremo bo vsaj za en konec tedna odložil na stran, se oblekel v kombinezon, si nadel čelado in sedel za volan dirkalnika razreda rally3. Pomeril se bo namreč na prihajajočem reliju Dolina zelenega zlata.

Timi Zajc
Timi Zajc FOTO: Aljoša Kravanja

Dva tedna pred dirkaško preizkušnjo je olimpijec svoj jekleni konjiček že popeljal na testno vožnjo, ob boku pa mu je sedel Zmago Logar, veteran na sovozniškem sedežu, ki trase bere že od leta 1999.

Tudi Zajcu sicer adrenalinska vožnja ni tuja, saj hitrost lovi tudi z motorjem. Prav tam je spoznal tudi svoj drugi del dirkaškega tandema. "Zmago nam veliko pomaga pri dirkah in tako sva prišla na idejo, da bi se preizkusila tudi v reliju," nam je povedal.

Fokus bo moral držati na 10 hitrostnih preizkušnjah

Bo pa z dirkalnikom vseeno zaplaval v čisto nove vode. "Največji izziv bo pripeljati do konca. Vemo, da je na dirki veliko brzincev, ki jih ne poznaš do potankosti. Prav tako so brzinci dolgi, moral bom držati fokus, poslušati sovoznika in seveda poskrbeti, da prideva do cilja cela. To bo največji izziv," priznava.

Skupna dolžina vseh hitrostnih preizkušenj, teh se bo v dveh dneh (22. in 23. avgusta) zvrstilo deset, znaša okoli 88 kilometrov, skupna dolžina celotne trase pa je 245 kilometrov. Proti komu vse se bo Zajc pomeril, za zdaj še ni znano, saj se prijave za nastop na reliju še niso zaključile. Se bo pa seveda pomeril s številnimi dirkači, ki se že leta z vrtoglavo hitrostjo spuščajo po progah in ki svoje jeklene konjičke poznajo do potankosti.

Dirkalnik Timija Zajca
Dirkalnik Timija Zajca FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi zato je vesel, da bo imel ob boku izkušenega sovoznika, čeprav bo tudi to zanj novost - slediti navodilom, ki mu jih bo narekoval Logar: "V vozilu mora biti timsko delo in tu je zelo pomembno zaupanje, da voziš tako, kot ti sovoznik pove."

Slednje sta preizkusila že v četrtek, ko sta se z dirkalnikom podila po ovinkastih cestah Črnega vrha nad Idrijo. Na testu namreč nista preverila le voznikovih sposobnosti in novega dirkalnega vozila, temveč tudi, kako bo med dejanskim relijem potekala njuna komunikacija. Med spusti pa sta Zajc in Logar staknila glavi ter ugotavljala, kaj je bilo dobro, kaj ne in kaj lahko še izboljšata.

Ocenjevala sta tudi hitrost, ki je že sicer med ovinki krepko presegala 100 kilometrov na uro. A ekipa je ocenila, da lahko Zajc še nekoliko bolj pritisne na plin ter si tako zagotovi še boljše čase.

Preverila sta tudi posnetke vožnje.
Preverila sta tudi posnetke vožnje. FOTO: Aljoša Kravanja

Bi lahko skoke povsem zamenjal za reli?

Vožnja z dirkalnikom bo sicer v primerjavi z motorjem veliko varnejša. Smučarskega skakalca bo namreč v vozilu obdajala jeklena kletka, ki ga bo ščitila ob morebitni nesreči: "Če padeš z motorjem, se lahko hitro poškoduješ, tu pa si vseeno malo bolj zaščiten."

A kljub temu je moral predhodno pridobiti dovoljenje svojega trenerja. "V resnici sva se kar hitro dogovorila, da sem se lahko prijavil na reli. Poskrbeti moram le, da ne bo ogrožena moja kariera v skokih," je povedal.

Reli v Žalcu pa je sicer izbral zato, ker poteka v njegovi domači občini. "Zdelo se mi je smiselno, da se preizkusim na njem. Verjamem, da bo občutek odličen, ko bova v soboto prišla na ciljno klančino," je dejal.

Pa bi ga lahko morda v prihodnjih letih pogosteje videli v vlogi reli voznika? Zajc v to dvomi: "Mislim, da so skoki še vedno moj primarni šport. Težko rečem, da bi me dirkanje tako pritegnilo, da bi ga zamenjal."

Reli, ki se bo 22. in 23. avgusta odvijal v Spodnji Savinjski dolini, šteje za državno prvenstvo v reliju, pokalno prvenstvo AŠ SLO, pokalno prvenstvo AŠ SLO za starodobnike, Yugo pokal, vključen pa bo tudi v koledar prvenstva Centralne evropske cone – CEZ.

 

Letošnja novost bo t. i. shakedown - kratka hitrostna preizkušnja, namenjena ogrevanju posadk in preverjanju nastavitev vozila. Reli se bo nato začel s ceremonialnim startom, nato bo sledil superspecial - dirka po mestnih ulicah Žalca, ki bo potekala v petek zvečer. V soboto sledijo še hitrostne preizkušnje Marija Reka–Tabor, Braslovče, Liboje in Galicija. Dirka se bo zaključila s sobotno podelitvijo pokalov in ceremonialnim ciljem.

timi zajc rally dolina zelenega zlata žalec reli
Naslednji članek

Đoković še tretjič kaznovan zaradi nedovoljene gradnje

Naslednji članek

Botolin z osebnim rekordom tretji med Slovenci v zgodovini

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StAnalitik
10. 08. 2025 16.28
A ti nimajo nobene klavzule,kaj lahko in kaj ne.A afne guncajo za naš denar,kakor se jim zazdi? Potem bo pa spet formo iskal,oprema ne bo ok itd.
ODGOVORI
0 0
Nidani
10. 08. 2025 15.47
+3
Srečno in po pameti!
ODGOVORI
3 0
Monster_cat
10. 08. 2025 15.40
Letošnja novost relija bo superspecial - dirka po mestnih ulicah Žalca, ki bo potekala v petek zvečer........to je bilo ze lani. Bt li!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065