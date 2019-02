Timu Gajserju vdrli v Instagram profil

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser ima za seboj eno najtežjih sezon v karieri, v kateri ni manjkalo težkih padcev, zlomov in velikih vrnitev na zmagovita pota. Eno od nevšečnosti pa je Ptujčan doživel tudi danes, ko je ugotovil, da so mu nepridipravi vdrli v Instagram profil in, kot kaže, najverjetneje ukradli račun.

Ob dejstvu, da se je najboljši slovenski motokrosist odločil velikodušno prispevati svoj delež v eni od odmevnejših akcij zbiranja sredstev za socialno šibkejše, je danes doživel tudi nekaj neprijetnega.



Timu Gajserju so namreč vdrli v Instagram profil, nakar je odlični slovenski športnik še opazil, da so mu nepridipravi najverjetneje ukradli račun. 22-letnega Ptujčana smo skušali priklicati, a se na naše klice ni odzval.



Kaj se zgodi, če nam nekdo vdre v račun?​

Neznana oseba pridobi naše osebne podatke in se začne predstavljati v našem imenu. Posledično lahko zavede naše sodelavce ali prijatelje, okrni naš ugled ter si pridobi dostop do naših informacij, dokumentov, slik ali v našem imenu opravlja e-bančne storitve.



