Tina Čelik z državnim rekordom v polfinale

Tudi Neža Klančar bi morala nastopiti drugi dan prvenstva, a ji to še naprej preprečuje slabo zdravstveno stanje, zaradi česar najboljša slovenska plavalka zadnjih let ostaja v domovini. V ponedeljek bi morala nastopiti v predtekmovanju na 100 m prosto, dan kanseje pa bi morala v bazen še za 50 m delfin. Po odpovedi obeh disciplin je vprašljiva še za petkov nastop na 50 m prosto. Gre za disciplino, v kateri je v Parizu pred dvema letoma na olimpijskih igrah s šestim mestom dosegla uspeh kariere.

Tina Čelik je med tekmovalkami na 100 metrov prsno imela 20. prijavljen izid (1:07,94), s čimer je bila nekje na meji za morebitni polfinalni nastop. Slovenka se je izkazala ter s 1:07,54 zrušila slovenbski rekord ins e uanesljivo uvrstila v polfinale. Čelik v nadaljevanju EP čaka še nastop na 50 m prsno (sobota).