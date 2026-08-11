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Drugi športi

Tina Čelik z državnim rekordom v polfinale

Ljubljana, 11. 08. 2026 12.06 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tina Čelik

Po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se je evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale tri njene reprezentančne kolege. V dopoldanskih predtekmovanjih so nastopili Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Najbolje se je odrezala Tina Čelik, ki je v predtekmovanju na 100 m prsno s 1:07,54 kot štirinajsta plavalka uvrstila v popoldanski polfinale, obenem pa za 36 stotink zrušila absolutni slovenski rekord. Pred tem je bil od leta 2020 v lasti Tjaše Vozel (1:07,90).

Neza Klančar
Neza Klančar
FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi Neža Klančar bi morala nastopiti drugi dan prvenstva, a ji to še naprej preprečuje slabo zdravstveno stanje, zaradi česar najboljša slovenska plavalka zadnjih let ostaja v domovini. V ponedeljek bi morala nastopiti v predtekmovanju na 100 m prosto, dan kanseje pa bi morala v bazen še za 50 m delfin. Po odpovedi obeh disciplin je vprašljiva še za petkov nastop na 50 m prosto. Gre za disciplino, v kateri je v Parizu pred dvema letoma na olimpijskih igrah s šestim mestom dosegla uspeh kariere.

Tina Čelik je med tekmovalkami na 100 metrov prsno imela 20. prijavljen izid (1:07,94), s čimer je bila nekje na meji za morebitni polfinalni nastop. Slovenka se je izkazala ter s 1:07,54 zrušila slovenbski rekord ins e uanesljivo uvrstila v polfinale. Čelik v nadaljevanju EP čaka še nastop na 50 m prsno (sobota).

plavanje ep čelik

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