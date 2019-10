Tina Maze se posveča družini: Sem kot vse mame na svetu

"Sedaj sem kot vse mame na svetu, ki vedo, koliko je dela s tem, in tudi sama ga imam. Moji dnevi so pretežno posvečeni družini," je Tina Maze povedala v pogovoru z STA. Šestintridesetletna Črnjanka je bila na letošnjem svetovnem prvenstvo v alpskem smučanju v Areju ponovno v vlogi sodelavke televizijske mreže Eurosport.

"Smo v navezi, a letos ni svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, zato s tem sedaj nimam obveznosti,"je razkrila. Še vedno spremlja šport in alpsko smučanje, v katerem je v moškem delu sedaj zavela praznina. Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscherje v začetku septembra objavil konec športne poti, ki jo je končal z osmimi zaporednimi naslovi skupnega zmagovalca svetovnega pokala.

Hirscher je bil 'mašina'

"Konkurenca v moškem delu svetovnega pokala je bila vedno izjemna. Ostali se bodo morali sedaj v medsebojni konkurenci zelo potruditi za zmage. Ko je tekmoval Hirscher, je bilo drugim težko stopiti na najvišjo zmagovalno stopničko. Pa ni zmagoval z lahkoto. Manjkalo bo to veliko ime športa, take 'mašine', kot je bil on, ni. Skoraj nerazumljivo je, kako lahko tako dolgo v nizu zmaguješ," se ne more načuditi Mazejeva. A svetovni šport je že v preteklosti izgubil velika imena:

"Tudi Lindsey Vonn, pa Maria Höfl-Riesch sta se upokojili, tudi sama ne tekmujem več. Bila so imena, ki so ustvarile določeno raven, določeno težavnost, ki je bila potrebna za osvajanje najvišjih dosežkov. In prihajajo nova imena, kot bodo tudi med fanti. Mikaela Shiffrin, Ilka Štuhec ... Te punce so bile že prej in so se sedaj prebile naprej."