Tina Šutej atletinja leta na Balkanu: 'Sezona je bila vrhunska!'

04. 10. 2025 11.03

M.J.
1

Tina Šutej je bila na svečani prireditvi Balkan Gala na Ptuju razglašena za najboljšo balkansko atletinjo leta. Pri moških je prestižno nagrado prejel grški skakalec s palico Emmanouil Karalis.

Tina Šutej z medaljo s svetovnega prvenstva na druženju z mediji
Tina Šutej z medaljo s svetovnega prvenstva na druženju z mediji FOTO: Luka Kotnik

Tina Šutej je največ točk prejela za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Tokiu, pri točkovanju pa so se ji upoštevali še drugo mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Nankingu, drugo mesto na evropskem dvoranskem prvenstvu v Apeldoornu ter zmaga na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru. "Občutek je res super. Večkrat sem bila slovenska atletinja leta, to pa je neko novo priznanje na širšem območju in glede na to, da je v balkanski zvezi več kot 20 držav, je to res eno lepo priznanje. Sezona je bila vrhunska, tudi dejstvo, da sem med desetimi kandidatkam za evropsko atletinjo leta je nekaj neverjetnega. Možnosti za zmago vem, da so minimalne, a že to, da sem med kandidatkami je res lep dosežek," je po prejemu nagrade, ki jo je prejela iz rok predsednika Balkanske atletike Slobodana Brankovića, povedala Šutej.

"Ta sezona je bila res sanjska, na vseh štirih velikih tekmovanjih je Tina stala na stopničkah. Dejstvo, da je postala naj atletinja Balkana je prav tako svojevrsten dosežek glede na to, da balkanska zveza združuje 22 nacionalnih zvez in da v tej konkurenci uspeš biti najboljši, je res velika čast in lep dosežek. Njene uspehe so opazili tudi drugje po Evropi, saj je kandidatka tudi za evropsko atletinjo leto, kar je pa prav tako izjemno," pa je, kot še piše STA, povedal njen dolgoletni trener Milan Kranjc.

Primož Feguš
Primož Feguš FOTO: Twitter

Nagradi za vzhajajoči zvezdi sta prejela srbska skakalka v višino Angelina Topić ter bolgarski skakalec v daljino Božidar Sarabojukov. Že v dopoldanskem času je na Ptuju potekal tudi kongres balkanske zveze, na katerem je bila osrednja tema koledar balkanskih atletskih tekmovanj za leto 2026. Osnutek koledarja je bil sprejet, dokončen in uradni seznam tekmovanj pa bo znan in predstavljen konec meseca na kongresu in konvenciji Evropske atletike v Gruziji. Slovenija v prihodnjem letu ne bo gostila balkanskih tekmovanj. Zadnje je bilo lani, ko je v Mariboru potekalo balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke.

Kongresa v najstarejšem slovenskem mestu so se udeležili predstavniki 20 zvez članic balkanske zveze, Atletsko zvezo Slovenije sta zastopala predsednik Primož Feguš in direktor Nejc Jeraša. "Balkanska atletika ima dogovor, da si tekmovanja in ostale dogodke razdelimo. Atletska zveza Slovenije je letos prevzela organizacijo kongresa in gale, ker smo bili že precej zasedeni z organizacijo evropskega ekipnega prvenstva druge in tretje divizije v Mariboru. Mislim ,da je dogodek na Ptuju zelo dobro uspel, gostje so navdušeni, predvsem pa nas veseli, da je naj atletinja Balkana postala naša Tina Šutej," je ob tem, kot zaključuje STA, dejal Feguš.

