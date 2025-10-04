Tina Šutej atletinja leta na Balkanu: 'Sezona je bila vrhunska!'

Tina Šutej z medaljo s svetovnega prvenstva na druženju z mediji FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tina Šutej je največ točk prejela za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Tokiu, pri točkovanju pa so se ji upoštevali še drugo mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Nankingu, drugo mesto na evropskem dvoranskem prvenstvu v Apeldoornu ter zmaga na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru. "Občutek je res super. Večkrat sem bila slovenska atletinja leta, to pa je neko novo priznanje na širšem območju in glede na to, da je v balkanski zvezi več kot 20 držav, je to res eno lepo priznanje. Sezona je bila vrhunska, tudi dejstvo, da sem med desetimi kandidatkam za evropsko atletinjo leta je nekaj neverjetnega. Možnosti za zmago vem, da so minimalne, a že to, da sem med kandidatkami je res lep dosežek," je po prejemu nagrade, ki jo je prejela iz rok predsednika Balkanske atletike Slobodana Brankovića, povedala Šutej.

"Ta sezona je bila res sanjska, na vseh štirih velikih tekmovanjih je Tina stala na stopničkah. Dejstvo, da je postala naj atletinja Balkana je prav tako svojevrsten dosežek glede na to, da balkanska zveza združuje 22 nacionalnih zvez in da v tej konkurenci uspeš biti najboljši, je res velika čast in lep dosežek. Njene uspehe so opazili tudi drugje po Evropi, saj je kandidatka tudi za evropsko atletinjo leto, kar je pa prav tako izjemno," pa je, kot še piše STA, povedal njen dolgoletni trener Milan Kranjc.

Primož Feguš FOTO: Twitter icon-expand

Nagradi za vzhajajoči zvezdi sta prejela srbska skakalka v višino Angelina Topić ter bolgarski skakalec v daljino Božidar Sarabojukov. Že v dopoldanskem času je na Ptuju potekal tudi kongres balkanske zveze, na katerem je bila osrednja tema koledar balkanskih atletskih tekmovanj za leto 2026. Osnutek koledarja je bil sprejet, dokončen in uradni seznam tekmovanj pa bo znan in predstavljen konec meseca na kongresu in konvenciji Evropske atletike v Gruziji. Slovenija v prihodnjem letu ne bo gostila balkanskih tekmovanj. Zadnje je bilo lani, ko je v Mariboru potekalo balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke.