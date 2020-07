Tina Šutej o novem rekordu: Palica me lahko vrže še višje

"To je lepo nadaljevanje dvoranske sezone. Vesela sem, da sem zrušila državni rekord na prvi tekmi. Letošnja sezona je res zelo čudna in zelo sem vesela, da sem tako otvorila sezono,"je bila v pogovoru za našo televizijo po tekmi zadovoljna Tina Šutej, ki pravi, da ima še kar nekaj rezerv.

"Ta skok je bil res suveren, še sem imela prostora za 4,80 (metra, op. a.), mogoče kaj več. Pomembno je tudi to, da je bila to mehka palica, ko bom poprijela še tršo, me lahko vrže še višje. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, a vseeno je bila prva tekma ... Poleg tega sem morala po tem, ko smo se ogrele, čakati 1:15 na prvi skok, saj so druge tekmovalke skakale na nižjih višinah,"je dodala.

Presegla junijski dosežek Michaele Meijer

Nov državni rekord zdaj znaša 4,75 metra, članica Kladivarja je najvišjo višino na prostem (4,73 m) do nedeljske preizkušnje Atletskega pokala Slovenije v Ljubljani dosegla 15. septembra lani v Velenju, centimeter več (4,74 m) pa za dvoranski in absolutni rekord pa 23. februarja letos v Clermont Ferrandu. Vse višine je tokrat zmogla v prvih poskusih, razen 4,80 m, ko je letvico trikrat podrla. Doslej je bila prva po izidih sezone Švedinja Michaela Meijer, ki je 4,72 m skočila 27. junija.

Dvojne posamične zmage na APS so zabeležili člani Massa Neja Filipič(daljina, troskok), Maja Mihalinec(100 in 200 m), Klara Lukan(3000 in 5000 m), Maruša Mišmaš Zrimšek(800 in 1500 m), Nick Kočevar(100 in 200 m), članica Velenja Agata Zupin(400 in 400 m ovire), Ptujčanka Veronika Domjan(disk, krogla), in zastopnik celjskega Kladivarja Jan Kokalj(1500 in 3000 m). Ekipno je v obeh konkurencah zmagal ljubljanski Mass, ki je tudi pripravil tekmovanje v nočnih urah pod reflektorji. Prav v zadnji disciplini, štafeti 4 x 400 m, so člani Massa s 3:10,51 sekunde postavili nov klubski državni rekord, prejšnji je bil Olimpijin (3:11,78) še iz leta 1998.