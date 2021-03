Tina Šutej: Bolj kot to, da sem vesela, mi je odleglo

'Pojavijo se temačne misli' Rezultati v zadnjem obdobju so velik obliž na rane v trenutkih, ko je želela zaradi neuspehov pustiti atletiko za seboj. Zdaj so občutki kljub zrelim atletskim letom povsem drugačni. "Pojavijo se temačne misli. Osebnih razočaranj imam veliko, ogromno. Velikokrat so me največje tekme močno prizadele. Enostavno se vprašaš, ali si na pravi poti, ali se splača nadaljevati, ali je morda smiselno delati kaj drugega. Enostavno imam atletiko rada in rada treniram. Še bolj kot to, da sem vesela, mi je odleglo," je priznala mladinska svetovna podprvakinja iz Pekinga 2006.

Šutejeva je v soboto za srebrno kolajno preskočila 4,70 metra in zaostala le za Švicarko Angelico Moser , ki je zmogla pet centimetrov več. Slovenska predstavnica je za osebnim in državnim rekordom v dvorani zaostala štiri centimetre, za tistem na prostem pa še centimeter več.

Razočaranj je doslej doživela že ogromno. "Enostavno se je to nabiralo v meni. Želela sem si te medalje, dokazati sem si želela, da sem sposobna, da nisem s tem verjela v čudeže in da so bile sanje realne. Odvalil se mi je kamen od srca. Mislim, da mi bo zdaj lažje. Definitivno se spogledujem z olimpijskimi igrami. To bo moja prva misel v naslednjih mesecih. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da se bom tam uvrstila čim višje," je samozavestno dodala članica celjskega Kladivarja.

"Občutek je neverjetno lep. Mislim, da je ta medalja prišla v pravem trenutku. To je olimpijsko leto. V mislih še nisem bila tam, saj sem se 100-odstotno pripravljala na to prvenstvo. To je bila prva velika tekma po Dohi 2019, kjer sem ostala razočarana," je na sprejemu skupaj z ostalimi reprezentanti dejala 32-letnica.

Ljubljančanka je osvojila prvo slovensko medaljo po letu 2009, ko sta bili v Torinu srebrni Marija Šestak (troskok) in Sonja Roma n (1500 m). Skupaj je bila to osma kolajna za Slovenijo.

Na preboj je čakala dolgo, a ga dočakala. To sporoča tudi mladim generacijam. "Splača se vztrajati. Tudi če si enkrat, dvakrat, lahko tudi petkrat ali večkrat razočaran, ni treba obupati. Če verjameš in delaš za to, ni nujno, da se bo izšlo. Tudi zame ni bilo stoodstotno, da se bo izšlo z medaljo, a vseeno je treba vztrajati. Obup ni rešitev," je še zaključila.

Ob dnevu žena se je uspehu Šutejeve ter ostalim uspehom reprezentantov v Torunu poklonil tudi predsednik AZS Roman Dobnikar. "Če bi moral oceniti prvenstvo od 1 do 10, bi mu dal desetico. To je trud petletnega, šestletnega dela. Imamo celotno piramido atletov in atletinj, od tistih vrhunskih na vrhu do tistih, ki nam sestavljajo prihodnost slovenske atletike. To pomeni, da delamo prave in sistematske korake naprej," je dejal prvi mož AZS.

Posebej je izpostavil dobitnico prve kolajne po 12 letih na EP v dvoranah. "Tina je pokazala, da ne smemo obupati. Je dokaz in v ponos vsem mladim atletom in atletinjam, da ne smejo odnehati. Je pravi dokaz, da je treba sistematično delati in ne obupati. Predstavljam si, da je zdaj razbremenjena pritiskov in lahko od nje pričakujemo še kakšen uspeh proti koncu kariere."

Naslednja postaja bo bržčas več mitingov diamantne lige, na katere bo povabljena zaradi zadnjega uspeha in nato OI v Tokiu, ki se bodo začele konec julija.