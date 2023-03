Tina Šutej in Anita Horvat pokazali srebrni medalji

Tina Šutej je v skoku s palico dosegla višino 4,75 metra in zaostala le za novo evropsko prvakinjo, Finko Wilmo Murto, ki je skočila državni rekord 4,80 metra. Kot sama pravi, je bila po sami tekmi precej razočarana, toda ko se je naslednji dan glava ohladila, je bila zelo vesela tega uspeha. "Če si zadam nek cilj in ga ne dosežem, je potem logično, da sem jezna in razočarana," je povedala. "Želim si zlato medaljo, glede na sezono in današnje kvalifikacije je to tudi pričakovano," so bile njene besede pred tekmo.