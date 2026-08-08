Tina Šutej in Kristjan Čeh na čelu reprezentance na EP

"To je najpomembnejša tekma sezone in branil bom naslov. Konkurenca je najboljša v zgodovini meta diska. Pripravljen sem zelo dobro, kar sem dokazal tudi na tekmah letos," je na novinarski konferenci pred odhodom v Birmingham izpostavil Čeh. V ženski konkurenci bo nastopilo 14 tekmovalk, poleg Šutej še Zala Istenič (100 in 200 m), Lina Hribar (200 m), Anita Horvat (800 m in 4x400 m), Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek (obe 10.000 m), Neja Filipič (troskok), Lia Apostolovski in Ela Velepec (obe skok v višino), Liza Šajn (maraton) ter Maša Medjimurec, Ajda Kaučič, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik (vse 4x400 m).

icon-chevron-right 1 44 icon-chevron-right Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik

Tiskovka atletske zveze pred EP Luka Kotnik























































































V ekipi je tudi 13 atletov, poleg Čeha bodo tekmovali Anej Čurin Praprotnik (100 m in 4x100 m), Rok Ferlan in Lovro Košir (oba 400 m in 4x400 m), Jan Vuković (800 m in 4x400 m), Matic Ian Guček in Mitja Zubin (oba 400 m ovire in 4x400 m), Filip Jakob Demšar (110 m ovire) ter Andrej Skočir, Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Timotej Cvelbar in Maj Janža (vsi 4x100 m). "Optimistično se odpravljamo na prvenstvo. Čeh je eden glavnih adutov, zanj bi bil neuspeh, če ne bi bil na zmagovalnem odru. Visoko bo skušala tokrat ponovno priti tudi Šutej. Filipič ima enega najboljših prijavljenih izidov v troskoku, izjemno sezono ima že sedaj za seboj Klara Lukan, finale na 400 m ovire lahko pričakuje tudi Matic Ian Guček, a najboljših 11 fantov loči le 16 stotink," je povedal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Lado Mesarič.

Kristjan Čeh FOTO: Luka Kotnik

Za Čehom je bila na prejšnjem EP v Rimu po uspešnosti druga v slovenski ekipi s petim mestom Klara Lukan. Tretji dosežek sta imela s sedmima mestoma Guček in Filipič, deveta je bila Apostolovski, 11. pa v polfinalu Demšar. V Rimu zaradi poškodbe ni nastopila Šutej. "Zadnje tri tedne sem dobro trenirala in moja forma je zelo dobra. Sem se že kar navadila osvajati medalje, kar je tudi cilj na tem EP. V zadnjih letih sem na največji tekmi izpolnila svoja pričakovanja. Konkurenca za visoka mesta pa je precej strnjena," je povedala. "Osebni rekord sem letos dosegla in sem s tem pri vrhu lestvice. Želim si, da bi uspešno nastopila na EP, kjer bo prva pomembna stopnica že v kvalifikacijah," pa je menila Filipič. Lukan, evropska rekorderka v cestnem teku na 10.000 m, bo sezono na atletskih stadionih odprla prav v Birminghamu. "Prepričana sem, da bo tekma zelo dinamična in s tem zanimiva. Bo tudi dolga in se lahko marsikaj pripeti. Prepustila se bom danim razmeram in si želim, da tek ne bi bil preveč taktičen. Sama si želim hitrejšega teka. Prvenstva se zelo veselim," je povedala.

Tina Šutej FOTO: Luka Kotnik