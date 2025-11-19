Tina Šutej in Kristjan Čeh najboljša slovenska atleta leta

Tina Šutej je bila druga v skoku s palico na obeh dvoranskih prvenstvih, svetovnem v Nanjingu na Kitajskem in evropskem v Apeldornu na Nizozemskem. Njen trener Milan Kranjc je poleg tega prejel še zlato plaketo Atletske zveze Slovenije (AZS). Srebrno plaketo sta prejela Igor Primc in Branko Škof , bronasto pa Živa Remic , Živa Križ in Darija Šoba . Priznanje za 60 let delovanja je šlo v vitrine kluba Pomurje iz Murske Sobote.

"Iskrena hvala Milanu Kranjcu, ki z mano preživi največ časa in vidi vse moje vzpone in padce. Imela sem srečo, da sem po koncu kariere Slavca Černeta dobila priložnost, da sem prišla k Kranjcu. Vedela sem, da je vrhunski trener in sem bila takoj za akcijo. Dve leti je trajalo, da sva se ujela. Od 2021 sem osvojila sedem medalj na velikih tekmah in dosegla številne rekorde," je povedala Šutej. Za slovensko reprezentanco je od leta 2006 zbrala že 50 nastopov, obenem pa se v prihodnjem letu nadeja tudi prve zlate članske medalje na velikih tekmah.

"Žena Anamarija je tista, ki mi pove kakšno ostro besedo po mojih nastopih. Toda sam sem tisti, ki od sebe tudi največ pričakujem," je dejal Kristjan Čeh, ki je sicer razočaran končal na osmem mestu v finalu SP v japonski prestolnici. "Nekaj smo se naučili iz tega tekmovanja, to je zagotovo," je dejal Čeh.

Priznanja je prejel celoten organizacijski odbor evropskega ekipnega prvenstva druge in tretje lige poleti v Mariboru, kjer se je slovenska reprezentanca, katere kapetana sta bila prav Šutej in Čeh, prvič doslej uvrstila v ekipno prvo ligo. Vodja ekipe je bil nekdanji olimpijec Boštjan Fridrih.

Ekipno EP je v svojem nagovoru izpostavil tudi predsednik AZS Primož Feguš, saj je bil tudi zato letošnji proračun zveze rekorden v višini 3,5 milijona evrov. "V Mariboru smo gostili 1500 atletinj in atletov iz 31 držav. Poleg zgodovinske uvrstitve v elito smo se z vseh velikih tekmovanj vrnili vsaj z eno medaljo. Misli že usmerjamo v prihodnje leto z vrhuncem na EP na prostem v britanskem Birminghamu. Želimo si, da bi tudi v letu 2026, tako kot letos, govorili o najbolj uspešnem letu v zgodovini slovenske atletike," je napovedal Feguš.

"Vsakič, ko spremljam športne in atletske tekme, se spomnim, kaj pomenijo vztrajnost, predanost in ekipni duh. Šport in posebej atletika nas učita, da do cilja ne vodi nobena bližnjica. Niso pomembne le medalje, ampak tudi vrednote, na katerih temelji tudi naša država," pa je med drugim dejal podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič.

V tradicionalni anketi AZS je med člani Kristjan Čeh dobil 377 točk. Za njim sta se razvrstila Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 248) in Rok Ferlan (Triglav Kranj, 206). Med članicami je Šutej prejela 436 točk in krepko ugnala ostale. Druga je bila Klara Lukan (Kladivar Celje) s 242 točkami, tretja pa Neja Filipič (ŽAK Ljubljana, 135).