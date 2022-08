Tina Šutej na EP brez težav v finale skoka s palico

Tina Šutej je izpustila prvi višini na 4,10 in 4,25 m, potem je 4,40 zmogla prvič in si še z nekaj tekmicami delila prvo mesto. Letvico so potem postavili na 4,50 m; tudi to višino je gladko preskočila in ostala na čelu. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale najboljše dvanajsterice je bila 4,55 m, kar je krepko pod dosežki, ki jih je nizala slovenska rekorderka v zadnjih letih. Toda na tej višini tekmovalkam ni bilo treba več skakati, ker so bile finalistke določene že prej.

"Želja je medalja, to je moj cilj in brez nje bi bila zelo razočarana," je kratko napovedala slovenska rekorderka. "Današnje kvalifikacije so se zame zelo dobro iztekle, tak je bil tudi načrt, ki sem ga dobro izpolnila. Že na ogrevanju sem se dobro počutila in imela dobre skoke. To sem potem nadaljevala v kvalifikacijah. Skoka sta bila suverena in zelo dobra. Danes sem zelo dobro tekla v zaletu in potem se je to poznalo tudi pri energiji med skokom," je kvalifikacije strnila Šutejeva.