Tina Šutej na mitingu v Novem mestu do zmage in rekorda stadiona

Šutej je izboljšala rekord stadiona, ki ga je držala od leta 2019, saj je tokrat preskočila 4,63 metra. Letvico je nato postavila na 4,73, a je to trikrat podrla. Vseeno je najboljša slovenska tekmovalka v skoku s palico začela skakati šele na višini 4,30, medtem ko je drugouvrščena Vita Benedetič (Nova Gorica) preskočila 3,80 metra. Tretja je bila Ajda Osolnik (Mass/3,60 m)

"Tekma je bila v redu. Malo je bilo zoprno, ko smo na začetku čakali, ker se je moška tekma zavlekla in nismo mogli začeti ogrevanja. Ampak dobri pogoji, super. Lepo je bilo, da so tudi nekateri gledalci ostali na prizorišču, čeprav se je tekma praktično zaključila že eno uro nazaj. Super občutki, ampak vseeno je malo nezadovoljstva glede nato, da nisem skočila 473 centimetrov," je po tekmi dejala Šutej.

V skoku v višino Apostolovski (Mass) danes ni imela prave konkurence. Sama je začela skakati na višini 170 cm, medtem ko preostali tekmovalki nista preskočili 165 cm. Uspešno je preskočila 186 cm, nato pa trikrat podrla 189. Slavila je pred Moniko Grom (Kranj) in Zoyo Aleksandro Bracović (Dolenjske toplice).

"Danes mi je bilo skakati v Novem mestu zelo dobro, res sem lahko tekmo izkoristila zgolj za trening in se osredotočila nase. V bistvu sem že tekmo začela sama in potem nadaljevala s skokom v skok, tako da sem res lahko delala le na tehniki in se pripravila na državno prvenstvo, ki je v soboto," je po današnjem mitingu dejala Apostolovski.