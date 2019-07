Tina Šutej najboljša v Varaždinu, a brez norme za olimpijske igre

"Nova dobra tekma je za mano, spet sem dosegla dober izid. Le na višini 4,70 m sem podrla letvico, vse prejšnje sem zmogla v prvih poskusih. Poleg tega sem nadaljevala z zelo dobrim povprečjem sezone. Manjka le še pika na i, to je norma za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto in nov slovenski rekord. Na višini 4,70 m sem po prvem skoku zamenjala palico. Vzela sem tršo za zadnja dva poskusa in se nisem uspela ujeti. Mogoče je bila palica vseeno malo pretrda in ni bilo tekočega skoka," je pojasnila Šutejeva.