Tina Šutej osvojila srebrno medaljo na dvoranskem svetovnem prvenstvu

Francozinja Marie-Julie Bonnin je po bronu na nedavnem dvoranskem EP tokrat osvojila zlato, ko je s 4,75 m izenačila državni rekord. Tretja je bila s 4,70 m Švicarka Angelica Moser, ki je ta mesec v Apeldoornu drugič osvojila naslov dvoranske prvakinje, lani v Rimu pa je postala tudi evropska prvakinja na prostem.

Slovenija je doslej osvojila osem odličij na dvoranskih SP, po štiri srebrne in bronaste medalje, še nobene zlate. Vse so si priborile atletinje, dve pa je osvojila le Tina Šutej, ki je bila bronasta v Beogradu pred tremi leti. Tudi na prejšnjem prvenstvu lani v Glasgowu je bila Slovenija uspešna, tretja je bila ta čas poškodovana Lia Apostolovski v skoku v višino.

Druga mesta so osvojile Britta Bilač v skoku v višino leta 1995 v Barceloni, Jolanda Čeplak v teku na 800 m leta 2004 v Budimpešti in Marija Šestak v troskoku leta 2008 v Valencii. Tretji sta bili še Brigita Bukovec na 60 m ovire leta 1995 v Barceloni in jamajška zvezdnica Merlene Ottey v dresu Slovenije na 60 m leta 2003 v Birminghamu.

Šutejeva je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu prišla še do šestega članskega odličja na velikih prvenstvih.