Tina Šutej prepričljivo zmagala v Budimpešti

Druga je bila Novozelandka Olivia McTaggart s 4,67 m, tretja je bila prav tako s 4,67 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah.

Slednja je imela več poprav od Novozelandke na njuni začetni višini, 4,41 m, sicer pa sta bili tekmici izenačeni. Šele četrta je bila Britanka Molly Caudery s 4,61 m, ki je zmagala marca lani na dvoranskem SP.