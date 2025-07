Tina Šutej s 4,50 m zmagala v Novem mestu

Tina Šutej je imela nekaj težav na 4,20 in 4,40 m, kjer je letvici prvič podrla, prvič je bila prek letvice na 4,30 m. Nato je bila na 4,50 m, ko je sama ostala v tekmovanju, prav tako uspešna drugič. Nadaljevala je na 4,60 m in po neuspešnem prvem skoku drugič končala še preden je izvedla zadnji del skoka prek letvice, ki jo je v tretjem poskusu na tej višini podrla z nogami.

Na 100 m je v odsotnosti Maje Mihalinec Zidar in Lucije Potnik , ki sta bili na startni listi, Nika Glojnarič (Brežice), sicer tekačica na visokih ovirah, po najhitrejšem času med vsemi v kvalifikacijah (11,65) v finalu, ob močnem vetru v prsi (-1,3 m /s), zasedla tretje mesto z 11,82. Pred njo sta bili Južnoafričanki Gabbriella Marais (11,66) in Joviale Mbisha (11,75).

Mlada in obetavna Tia Tanja Živko (Kladivar) je v teku na 1500 m s silovitim finišem v drugi polovici ciljne ravnine in osebnim rekordom 4:19,11 ugnala dotlej vodilno Greso Bakraci . Ta je tekla rekord Kosova (4:19,42), tudi tretjeuvrščena Liza Šajn (Slovan), sicer tekačica na daljših razdaljah, pa je s 4:22,90 izboljšala svoj najhitrejši dosežek doslej.

Žan Rudolf, slovenski rekorder na dva stadionska kroga, je bil zadolžen za ritem.

"Imel sem 'težke' noge, posledica utrujenosti od nedeljske tekme na ekipnem EP v Mariboru. Včeraj sem imel še težave s potovanjem, ker so odpovedali let in se mi je pot zelo podaljšala. Škoda, ker mi je samo nekaj stotink manjkalo do drugega mesta. Ampak tudi take tekme pridejo in grem odločno naprej," je sporočil Jan Vukovič.

Drugi je bil Norvežan Tobias Gronstad z 1:46,86.