Tina Šutej s srebrom osvojila prvo slovensko odličje na EI na Poljskem

Po drugi ligi, ki je tekmovala med 20. in 22. junijem, je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi, tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine potekajo med 23. in 25. junijem.

Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so bili drugi z državnim rekordom do 23 let (38,29), s katerim so le za devet stotink zaostali za slovenskim članskim rekordom.

Prvi dan atletskih tekmovanj sta bila na prvih treh mestih iger dva slovenska predstavnika. Klara Lukan je bila druga na 5000 metrov (15:33,39) in je po nastopu prve skupine skupno šesta. Anej Čurin Prapotnik, tretji na 100 metrov v drugi ligi (10,34), je bil na koncu 10.

V slovenski atletski ekipi, ki je po nesrečnem spletu okoliščin za pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo, so v igri za odličje ostali še Maruša Mišmaš Zrimšek, prva na 3000 metrov zapreke (9:23,41) in mešana štafeta 4 x 400 metrov. Po nedeljskem tekmovanju prvoligaške konkurence pa bo jasno, kakšna bo njihova končna uvrstitev.