Tina Šutej bronasto medaljo opisala kot največji uspeh doslej

"Mislim, da je to moj največji uspeh doslej. Poleg olimpijskih iger je SP na prostem najbolj prestižna tekma v atletiki. Dolgo sem čakala na to medaljo, izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih. V Tokio sem odšla s sedmim izidom sezone med udeleženkami, a sem iz sebe iztisnila maksimum in mi je ob podpori ekipe uspelo. Dosegla sem svoj najboljši izid sezone in premagala dovolj tekmic, da sem se povzpela na zmagovalni oder," je na novinarski konferenci v slovenski prestolnici povedala Tina Šutej.

Pri 36 letih še ni rekla zadnje besede, vse članske medalje je dosegla po dopolnjenem tridesetem letu. "Čestitam ti za uspeh kariere, da si bila vztrajna na poti in dokazala, da to na koncu obrodi sadove," ji je pohvale izrekel generalni direktor GEN energije Dejan Paravan, ki ji je nato skupaj z direktorjem Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejcem Jerašo izročil simbolni ček za 6000 evrov kot nagrado za odličje.

"Mogoče bi se bilo dobro posloviti od atletike, ko sem na vrhu. Te odločitve še ne mislim sprejeti in če bom dovolj zdrava, bom nadaljevala. Skakanje imam še vedno zelo rada," je pojasnila slovenska atletinja. Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. "Zavedam se, da vsaka sezona zahteva veliko energije, časa in truda. Sam sem tu zato, da ji pomagam, da bo čim boljša. Glede na to, kar je povedala, greva v nov cikel, v nove zmage."