Tina Šutej se po srebru na EP spogleduje z odličjem na OI

Podelitev je potekala pred praznimi tribunami v času pandemije covida-19, odličje, na katerem je vgravirano ime Tina Šutej, pa si je morala okrog vratu nadeti sama, preden so na drog dvignili slovensko trobojnico.

"Občutek po prvi članski medalji na velikih tekmah je izjemen. Presrečna sem in vesela, da sem danes na stopničkah. Ko sem gledala zastavo, so me kar malo oblila čustva. Sanje za naprej so, da bi na podelitvi poslušala tudi naši himno," je povedala nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, ki pa po tekmi v Pekingu leta 2006 ni več stopila na zmagovalni oder velikega tekmovanja.

Tokrat ji je to uspelo, preskočila je 4,70 m, pred njo je bila le Švicarka Angelica Mosers 4,75 m: "Glavni cilj so sedaj OI v Tokiu. Zagotovo si želim izboljšati svoj državni rekord, zakaj ne bi povedala, da se spogledujem se tudi z medaljo, to je moj cilj in otroška želja, ki si jo želim tudi izpolniti."