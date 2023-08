Tina Šutej tako kot lani za las ob kolajno

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti v finalu skoka s palico osvojila četrto mesto, s 4,80 metra pa je popravila svoj državni rekord na prostem. Četrta je bila tudi lani na SP v Eugenu.

Naslov je ubranila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, prvo mesto pa si je s 4,90 metra delila tokrat z Avstralko Nino Kennedy, lani tretjo na SP. Bron je pripadel s 4,80 m Finki Wilmi Murto, evropski prvakinji na prostem in v dvorani. "To je moj najboljša tekma kariere, izboljšala sem rekord na prostem, čeprav to ni bilo dovolj za medaljo in malo boli, ampak sem lahko vseeno ponosna na nastop. Prihodnje leto bom imela še tri priložnosti, SP v dvorani marca, nato pa poleti najprej evropsko prvenstvo v Rimu in nato olimpijske igre v Parizu. Še prej pa moram pozdraviti tetivo, s katero sem imela v zadnjem mesecu kar nekaj težav," je povedala Tina Šutej.

icon-expand Tina Šutej je znova prikazala odlične skoke s palico, a je na koncu za las ostala brez tako želenega odličja. FOTO: AP

V Ostravi na Češkem je 2. februarja letos s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord. Na diamantni ligi v Dohi pa je 5. maja s 4,76 m izenačila svoj dosedanji slovenski rekord na prostem; 4,76 metra je skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani. Štiriintridesetletna Šutejeva je prva skakala v finalu in takoj preskočila začetno višino na 4,30 m, prav tako 4,50 m in 4,65 m. Tedaj je delila prvo mesto z Američankama Sandi Morris in Moon, Kennedy in Murto. Šutej je 4,75 m prvič podrla, v drugem pa preskočila, ko je s prsmi zadela letvico, ki se je hudo majala, a ostala na stojalu. Veliko bolj suvereno je nato nastopila na višini 4,80 m, ko je bila precej nad letvico že v prvem skoku za nov slovenski rekord na prostem. Tedaj je z dvignjeno pestjo pospremila ta dosežek. Murto je vodila, tako 4,75 kot 4,80 m je namreč zmogla prvič, z Nuno Kennedy pa je bila druga Šutej. Moon je bila prek letvice na 4,80 m drugič za tedaj četrto mesto. Že pred tem je na 4,70 že izpadla Morris, zlata na dvoranskem SP lani, ko je ponovila uspeh s tovrstnega prvenstva leta 2018. Ima med drugim še tri srebrne medalje s SP na prostem in prav tako srebro z olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

icon-expand Tina Šutej je kljub nehvaležnemu četrtemu mestu zadovoljna s svojim nastopi v Budimpešti. FOTO: AP