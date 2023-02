Tina Šutej v Franciji le za olimpijsko in svetovno prvakinjo

Tina Šutej je začela na 4,45 metra in bila uspešna drugič, kar je tedaj zadostovalo za osmo mesto. Potem, ko je članica celjskega Kladivarja v prvem skoku prešla letvico na 4,60 metra, je napredovala na drugo mesto. Pred njo je bila le Moon. Ta je v prvem poskusu prešla letvico še v tretjem nastopu, na višini 4,71 m, na kateri je Šutej letvico prvič podrla.

Ko je to višino drugič zmogla Kanadčanka Alysha Newman, je najboljša slovenska atletinja lanskega leta nazadovala na tretje mesto in bila tam tudi potem, ko je v tretjem in zadnjem poskusu skočila 4,71 m.

Na 4,78 m, kjer je bila Šutej uspešna drugič, je izpadla še Newman in začel se je ameriško - slovenski dvoboj za zmago. Letvica so nato postavili na 4,83 metra, kjer je Slovenka končala tekmo, Moon pa bila uspešna drugič.

Za Šutej so se zvrstile Grkinja Aikaterini Stefanidi (4,60 m), nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, Emily Grove iz ZDA (4,45 m), in Finka Wilma Murto (4,45 m), evropska prvakinja.

Šutej je 2. februarja v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord v skoku s palico. To je bil do te tekme tudi najboljši dosežek sezone na svetu. Pred tem je Šutej s 4,80 m prejšnji državni rekord postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu. V tej dvoranski sezoni je vedno preskočila vsaj 4,70 m.