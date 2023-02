Tina Šutej v Istanbul odkrito po medaljo na EP

Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej bo prvo ime 12-članske slovenske reprezentance, ki bo nastopila na dvoranskem evropskem prvenstvu med 2. in 5. marcem v Istanbulu v Turčiji. Šutej bo v skoku s palico branila srebro z EP leta 2021 v Torunu in ima najboljši izid v Evropi in drugega na svetu.

Skupaj bo tekmovalo devet Slovenk in trije Slovenci. Tina Šutej, lani bronasta na SP v dvorani in na EP prostem ter četrta na SP na prostem, je s 4,82 metra, kar je tudi njen državni rekord z začetka tega meseca, druga po izidih sezone na svetu. "Moje počutje je dobro, me vesli, da tako dobro skačem in da sem favoritinja. To je lep občutek, sem dovolj stara in izkušena, da to ni breme. Doslej sem šla skozi razočaranja, uspehe. Imela sem velika pričakovanja, tudi drugi so jih imeli, pa nisem bila uspešna. V zadnjih sezonah nizam tudi uvrstitve na zmagovalni oder. Vse to sedaj ne more negativno vplivati name. Zadovoljna sem z letošnjo sezono, imam že srebrno in bronasto medaljo z EP, želim si zlate in grem s takimi mislimi v Turčijo," je pred odhodom na evropsko prvenstvo dejala Šutejeva.

icon-expand Tina Šutej FOTO: AP

Na vseh mednarodnih tekmah to zimo je preskočila najmanj 4,70 m, le na državnem prvenstvu v Celju je bila pod to mejo. Pred njo je bila v sezoni le Američanka Katie Moon, olimpijska in svetovna prvakinja, s 4,83 m. Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, je tako najboljša Evropejka letos. Četrta na svetu in druga na stari celini je s 4,75 m Finka Wilma Murto, evropska prvakinja lani v Nemčiji. Sledi ji mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, s 4,72 m. Zelo visoko je tudi Anita Horvat, ki ima v teku na 800 metrov tretji rezultat sezone v Evropi in je dvoransko turnejo svetovne atletike končala na skupnem tretjem mestu, Šutej je bila šesta. Horvatova je občutke pred odhodom v Turčijo strnila tako: "Občutki pred EP so dobri. Zelo dobro sem pripravljena, za čas krepko pod dvema minutama. V tej zimi mi to še ni uspelo, a sem končala na tretjem mestu v svetovni dvoranski seriji, prav tako imam tretji izid v Evropi in si želim zelo visoko, v Turčijo grem po medaljo."

icon-expand Anita Horvat FOTO: AP