Tina Šutej v Istanbulu osvojila srebro na dvoranskem EP

Športnica je izpustila začetno višino na 4,25 m in prvič prešla letvico na 4,45 m. Na 4,60 m je letvico preskočila drugič iz delitve vodilnega položaja nazadovala na četrto mesto. Tudi na 4,70 m je prvič podrla letvico, izmed petih tekmovalk, ki so ostale v konkurenci, pa je bila uspešna v tej seriji le Murto.

"Želim si zlato medaljo, glede na sezono in današnje kvalifikacije je to tudi pričakovano," je kratko in jasno v petek po kvalifikacijah napovedala Tina Šutej. Na EP je prišla kot lastnica najboljšega izida sezone v Evropi in drugega na svetu. Na vseh mednarodnih tekmah leta je preskočila najmanj 4,70 m, to mejo je v sezoni zmoglo le šest atletinj.

Troboj za razdelitev mest na zmagovalnem odru je na 4,75 m odprla Šutej, ki je prvič podrla, kot tudi preostali tekmici. Šutej je bila uspešna drugič in se povzpela na prvo mesto. Švabikova je letvico trikrat podrla in Šutej se je za zlato pomerila z Murto, ki je lani v Nemčiji že osvojila evropsko krono.

Filipič peta v troskoku, Horvat v finalu

Neja Filipič (Mass) je na 37. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Istanbulu v troskoku osvojila peto mesto s 13,92 m. Zmagala je Tugba Danismaz s turškim rekordom 14,31 m. Anita Horvat (Velenje) je v drugi polfinalni skupini na 800 m zmagala in se uvrstila v nedeljski finale, ki bo 18.35 po slovenskem času.

Filipič je začela zelo dobro in po prestopu v uvodni seriji skočila 13,92 m. S tem je bila peta do konca tekmovanja in je dosegla najboljšo uvrstitev na velikih tekmovanjih doslej.

V tretjem poskusu so ji namerili 13,52 m, v četrtem in petem pa je vnovič prestopila. V zadnji, šesti seriji so ji namerili 13,05 m. Dan prej je v drugi seriji kvalifikacij skočila 13,96 metra in z izidom sezone zasedla šesto mesto ter se uvrstila v finale osmerice.