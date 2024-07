Tina Šutej v Mariboru potrdila OI, zmaga Čeha v Estoniji

"V zadnjem tednu nisem sicer imela več bojazni, da na OI ne bi mogla nastopiti. Prejšnji petek sem naredila prvi trening s krajšega zaleta in je roka zdržala. Odtlej vem, da je roka dobro. Potrebovala sem še tekmovalno potrditev in jo dobila," je povedala Šutej.

Ekipno sta naslova osvojila ljubljanski Mass med atletinjami in novomeška Krka med atleti. Tina Šutej je v zadnjih treh letih osvojila štiri odličja na velikih tekmah, zaradi poškodbe roke pa prejšnji mesec v Rimu ni mogla braniti brona. Zadnjič pred nastopom v štajerski prestolnici je tekmovala sredi maja na diamantni ligi v Marakešu, kjer je imela hude trebušne težave, potem pa jo je zaustavil še pozitivni test na novi koronavirus.

Varovanka trenerja Milana Kranjca je pred današnjo tekmo zadnjič tekmovala 19. maja. "Občutek danes je zelo dober. To so bili moji prvi skoki s tekmovalnega šestnajst koračnega zaleta po več kot dveh mesecih. Prej sem imela le dva treninga z zaletom iz 10 in 12 korakov. Sem zelo zadovoljna, roka je ostala cela in lahko nemoteno uspešno skačem. Malo strahu sem imela pred tekmo le zaradi prvega polnega zaleta pred vbodom palice v korito, drugega pa ne."

Štiriintridesetletna Maja Mihalinec Zidar (Mass), sobotna zmagovalka na 100 m in v štafeti 4 x 100 m, in 17 let mlajša Pika Bikar Kern (Triglav), ta je 30. junija na DP v Celju na 200 m nepričakovano osvojila naslov prvakinje, sta se vnovič pomerili na pol stadionskega kroga.

Znova je bila boljša hčerka nekdanje izvrstne slovenske sprinterke Alenke Bikar, ki je s 23,64 izenačila osebni rekord, dosežen na DP, Mihalinec Zidar je bila druga s 23,75, blizu je bila še njena klubska kolegica Lina Hribar s 23,91. "Nisem si mislila, da bom zmagala danes. Znova sem slabo startala, a potem sem v zadnjem delu pospešila. Vedela sem, da bom zmagala v trenutku, ko sem Majo prehitela, ker je tedaj popuščala," je povedala Bikar Kern.

Med atleti je na pol stadionskega kroga z dovoljeno pomočjo vetra prvič v karieri pod 21 sekundami za zmago z 20,91 sekunde tekel Andrej Skočir (Mass), blizu mu je bil Matevž Šuštaršič (Krka) z 21,01. Skočir je nato v zadnji predaji na 4 X 400 m še prvi pritekel v cilj za svojo ekipo za konec pokala.

Filipič je v pripravljalni tekmi na OI trikrat preskočila 14 m, 14,18 m so ji namerili v tretji seriji, 14,10 metra v peti in v šesti 14,02 m. "Zadovoljna sem z nastopom, v katerem sem tudi malo preizkušala, kaj bi bilo lahko bolje v nastopu. Pred OI se bom temu posvetila. Za finale na OI daljava 14,18 m ne bo dovolj, a se lahko spočijem še do nastopa v Parizu. Vesela sem, da sem kljub spreminjajočem se vetru dobro prihajala na odrivno desko, nekaj težav imam še z rotacijo, a je tega vse manj," je pojasnila Filipič.

Prav tako je zadnjič pred OI, kjer bo tekla na 800 m, nastopila Anita Horvat (Velenje). Po sobotni zmagi na 1500 m, kjer je na uradni tekmi tekla prvič, je drugi dan APS tekla v zadnji predaji štafete 4 x 400 m, vendar je imela njena drugouvrščena velenjska postava prevelik zaostanek, da bi ji uspelo prehiteti zmagoviti ljubljanski Mass.

Zmaga Čeha na generalki pred OI

Ptujčan Kristjan Čeh, evropski prvak in svetovni podprvak, je v kraju Johvi v Estoniji, na svoji zadnji tekmi pred atletskimi boji na olimpijskih igrah v Parizu v metu diska zmagal s 66,57 metra.

"Bil je soliden nastop, ni bil pa nekaj posebnega, tudi konkurence ni bilo prave. To je bila trening tekma pred OI. Bil sem še utrjen po zadnjih treningih. Je pa še dva tedna do nastopa v Parizu, dovolj časa, da se spočijem. Nadaljevali bomo s treningi tehnike, ki sem jo imel danes kar stabilno. Začel sem z metom prek 65 m, nato se disk poslal v mrežo, imel prestop ter končal z meti prek 66 m, 63 in zaključek znova prek 66 m," je povedal Kristjan Čeh.

Osebni in slovenski rekord, s katerim je izenačen na petem mestu v zgodovini discipline, postavil 16. junija 2023 prav v Johviju, kjer je vrgel 71,86 metra. Na OI bo tekmoval drugič, brez trenerja je zasedel 5. mesto v Tokiu pred tremi leti. Nato ni zapuščal zmagovalnega odra na velikih tekmah, nizal je zmage na diamantnih ligah in drugih tekmah.

"Na OI v Parizu načrtujem dobro formo, dobre tehnične mete in tako lahko disk daleč leti. Ne razmišljam še o zmagovalnem odru, marsikaj se lahko zgodi, tudi nepričakovanega. Moj cilj ta čas je le dobra forma," je dodal Čeh. Na OI bo iz estonskega Tallinna, kjer trenira in večji del leta živi z zaročenko Anno Mario Orel, odšel 3. avgusta, dva dni pred kvalifikacijami v metu diska.