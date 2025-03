Tina Šutej vesela srebra, četudi si je želela zlate medalje

Trener Milan Kranjc je je sicer predlagal, da bi šla lahko po neuspešnem prvem skoku na 4,80 m takoj na višino 4,85 m. "Nisem želela tvegati, ker je to višje od mojega državnega rekorda. Preskočila bi preveč stopničk, zato sem normalno nadaljevala tekmo. Nisem bila prepričana, da lahko grem takoj na 4,85 m in da bi bila tam uspešna."

Od leta 2021 je osvojila pet medalj in je edina v slovenski atletski zgodovini s tremi odličji z dvoranskih EP. "Ponosna sem na svoje dosežke. Na vsaki veliki tekmi je lepo stati na zmagovalnem odru, a še vedno čakam na zlato medaljo. Imam dober občutek, vesela sem, da sem zdrava po vseh zdravstvenih težavah v prejšnjih letih. Lepo je, da lahko še vedno skačem na vrhunski mednarodni ravni. A vem, da lahko grem še višje in bom na tem delala," je napovedala 36-letna članica celjskega Kladivarja.

Pred dvoranskim SP na Kitajskem ne bo več nobene pomembne tekme. "Sedaj je na vrsti Nanjing, to bo zanimiva tekma. A ne bo dovolj časa za privajanje na časovno razliko. Začeli bomo tekmovati dopoldne ob 11. uri po lokalnem času, kar je ob štirih zjutraj po našem času. Upam, da bom dovolj budna na nastop. Bo močnejša konkurenca kot tu na EP, a tudi povsem nova tekma. Tokat sem bila zelo blizu 4,80 m v drugem skoku in nadejam se, da bom na tej višini uspešna na Kitajskem."

Poleti bo glavna tekma leta septembra v japonski prestolnici. "September in SP je še daleč. Veliko tekem bo prej. Najprej diamantna liga, začela bom v Dohi in Rabatu. Bo tudi ekipno EP v Mariboru. To bo zelo pomembna tekma, na domačem terenu se bom reprezentanca borila za preboj v prvo ligo. Sama pa si želim nadaljevati na visoki ravni in postaviti še kakšen državni rekord," si je zaželela Šutej.