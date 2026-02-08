Tina Šutej z rekordom mitinga zmagala v Metzu

Za 37-letno slovensko atletinjo sta se uvrstili Čehinja Amalie Švabikova (4,75) in Američanka Chloe Timberg (4,50).

"Izjemno sem vesela, da sem že na svojem drugem mitingu v letošnji sezoni tako dobro nastopila. V Metzu sem zelo zgodaj začela tekmovati. Na koncu sem bila zelo utrujena, a me veseli, da so bili moji skoki na visoki ravni," je po zmagi v Franciji za STA dejala Šutej.

"Imam še precej rezerve, predvsem na tleh, tudi zalet bi bil lahko boljši in s tem tudi vbod palice v korito. Ko bo moj tek še bolj povezan s skokom, potem se lahko nadejam še boljšim izidom. Kljub temu sem zadovoljna," je dodala Šutej, ki je po opravljeni prvi višini danes še trikrat neuspešno naskakovala višino 4,85 m.