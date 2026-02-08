Naslovnica
Drugi športi

Tina Šutej z rekordom mitinga zmagala v Metzu

Metz, 08. 02. 2026 21.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Tina Šutej

Slovenska atletinja v skoku s palico Tina Šutej je zmagala na dvoranskem mitingu v francoskem Metzu. Nosilka bronastega odličja z lanskega svetovnega prvenstva v Tokiu je v prvem poskusu preskočila 4,80 metra in postavila rekord mitinga.

Za 37-letno slovensko atletinjo sta se uvrstili Čehinja Amalie Švabikova (4,75) in Američanka Chloe Timberg (4,50).

"Izjemno sem vesela, da sem že na svojem drugem mitingu v letošnji sezoni tako dobro nastopila. V Metzu sem zelo zgodaj začela tekmovati. Na koncu sem bila zelo utrujena, a me veseli, da so bili moji skoki na visoki ravni," je po zmagi v Franciji za STA dejala Šutej.

"Imam še precej rezerve, predvsem na tleh, tudi zalet bi bil lahko boljši in s tem tudi vbod palice v korito. Ko bo moj tek še bolj povezan s skokom, potem se lahko nadejam še boljšim izidom. Kljub temu sem zadovoljna," je dodala Šutej, ki je po opravljeni prvi višini danes še trikrat neuspešno naskakovala višino 4,85 m.

tina šutej skok s palico

Slovenski igralci florbola so si spet zagotovili nastop na SP

