Tina Šutej z zmago v Ostravi odprla svojo zimsko sezono

Druga je bila Čehinja Amalie Švabikova, bronasta lani na dvoranskem EP, je preskočila 4,63 m. Tretja je bila italijanska rekorderka Roberta Bruni, četrta pa nekdanja dvoranska evropska prvakinja, Švicarka Angelica Moser. Obe sta preskočili 4,53 m.

"Nismo opravili priprav na sezono po načrtih. Težave s tetivo so se nato prenesle na mečno mišico in je bilo kar zahtevno obdobje rehabilitacije. Odločili smo se za to tekmo, da vidimo, če bo noga zdržala. Ni bil tisti običajni ritem nastopa, kot bi moral biti," je težave pred temo Šutej strnil njen trener Milan Kranjc.

"Konkurenca je bila zelo dobra. Na 4,53 je morala zamenjati palico in je imela nekaj težav. Ne glede na vse je zmagala. Ampak to je bila tekma in na nek način tudi trening, ker drugače nismo mogli videti, kje smo. Šele videli bomo, kakšne bodo posledice. V načrtu sta nato tekmi v Franciji. A da ne bi ogrozili njenega nastopa v Glasgowu, bomo videli, če bo nastopila," je dodal Kranjc.

Petintridesetletna Šutej je s prvim poskusom uspešno začela na 4,33 metra, nato je naslednjo višino (4,43 m) izpustila. Na 4,53 m je bila uspešna v tretjem, zadnjem skoku. Na 4,63 m je bila uspešna prvič in je prevzela vodstvo. V konkurenci je ostala le še Švabikova po preskočeni letvici v tretjem poskusu. Slovenska rekorderka je nato naslednji višini 4,68 in 4,73 znova zmogla prvič. Švabikovi je po dveh neuspešnih skokih na 4,73 in 4,78 m ostalo le, da je poskusila v boju za zmago na 4,83 m, je bila tretjič v nizu neuspešna. Šutej je nato sama nadaljevala na 4,83 m, a je letvico trikrat podrla. Obenem pa je poskrbela za dobro nadaljevanje lanske poletne sezone.