Tina Šutej zlahka preko kvalifikacij do finala, napredovala tudi Filipičeva

Neja Filipič je v drugi seriji skočila 13,96 metra in z izidom sezone zasedla šesto mesto, Eva Pepelnak (Kladivar), druga Slovenka v tej disciplini, je končala na 15. mestu (13,32 m).

Tina Šutej, najboljša slovenska atletinja ima najboljši izid sezone v Evropi in drugega na svetu, v največjem turškem mestu pa brani srebro z EP leta 2021 v poljskem Torunu. Izpustila je začetni kvalifikacijski višini na 4,10 in 4,30 m. Letvico na 4,45 m je krepko preskočila, podobno je bila kot edina med vsemi zanesljiva že na ogrevanju. Na 4,55 m je ostalo trinajst atletinj, ki so se potegovale za mesta v finalu. Šutej je bila tudi na tej višini več kot prepričljiva in je prevzela vodstvo skupaj s Finko Wilmo Murto, evropsko prvakinjo lani v Nemčiji.

V prvih poskusih sta 4,55 m zmogli le še Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, ter nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, Švedinja Michaela Meijer, dvakrat peta na EP na prostem (2016) in v dvorani (2017). Zaradi poprav na prejšnjih višinah sta bili tretja (Stefanidi) in četrta.