Tina Šutej zmagala na mitingu v Parizu

Tina Šutej je izpustila začetni višini na 4,20 in 4,35 metra. Na 4,45 m je bila uspešna prvič tako kot nato na 4,65 m, vmes pa je na 4,55 letvico preskočila v drugem poskusu. Bila je na drugem mestu, pred njo je bila le Alysha Newman, ki ni imela nobene poprave in je tudi 4,71 m zmogla prvič.

Tina Šutej je 2. februarja v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord v skoku s palico. To je še vedno tudi najboljši dosežek sezone na svetu. Pred tem je Šutej s 4,80 m prejšnji državni rekord postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu.

Slovenska rekorderka je nato že v prvem skoku zmogla 4,78 m, to višino pa je Newman izpustila. Obe atletinji, ki sta ostali v konkurenci, sta nadaljevali in tudi končali s po tremi neuspešnimi skoki na 4,83 m. Prav zadnji Tine Šutej je bil še najmanj uspešen, ni prešla letvice, ampak je pod njo pristala na blazini, a se je lahko veselila nove zmage.

Na tej višini je bila Šutej uspešna šele tretjič, a je ostala druga, ker je Wilma Murto letvico na 4,71 dvakrat podrla in tretji skok pustila za poskus na 4,78 m. Tudi tu ni bila uspešna in je končala nastop na tretjem mestu.

Tina Šutej je pred kratkim v Ostravi izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord

"V prvem skoku je opravila z višino na 4,78 m in v tretjem s 4,71 m. To kaže, da je izjemno močna, da se lahko zbere in se je sposobna prilagoditi med tekmo. Odlično, stabilne izide ima v tej sezoni, manj kot 4,70 m ni skočila v tej zimski sezoni. Je na zelo visoki ravni, danes je skočila le štiri centimetre manj od rekorda," je povedal trener Tine Šutej Milan Kranjc.

Neja Filipič je začela s 13,19, po neveljavnem skoku so ji v tretji seriji namerili 13,12 m, nato pa je s 13,44 in 13,60 m precej popravila svoj dosežek.