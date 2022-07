Tina Šutej znova vrhunska, a za las ostala brez medalje na SP

"Zagotovo sem slabe volje, želela sem si medaljo, žal so bila tri dekleta boljša od mene. Razočarana sem, a bila sem najboljša Evropejka. Čez mesec dni je evropsko prvenstvo v Nemčiji in upam, da bo tam bolje," je finalni nastop opisala Šutejeva .

"Nastopila bi lahko bolje, solidno je bilo, dosegla sem svoj drugi izid poletne sezone, a 4,80 m pa bi lahko preskočila. Vendar sem malo preveč energije izgubila na začetnih višinah. Zaradi slabših kvalifikacij sem nastopila prej, kot bi sicer tekmovala. Imela sem še nekaj poprav potem na tretji višini, na 4,80 tudi nisem naredila tekočega skoka. Veseliti se moram, ker sem nastopila veliko bolje kot v kvalifikacijah. Imam še veliko tekem v sezoni, tetiva je tudi dobro," je dodala Šutejeva. Letvico na 4,30 m je v finalu zmogla v prvem skoku, tako kot tudi drugo višino na 4,45 m. Tretja višina je bila na 4,60 m, tu se je Šutejevi prvič zalomilo in tudi drugič ni bila uspešna. A je Ljubljančanka, ki zadnja leta trenira v Celju, zdržala pritisk, preskočila letvico tretjič in ostala med osmerico, ki je bila še vedno v boju za najvišja mesta.

Naslednjič so tekmovalke skakale na 4,70 m, Šutejeva je bila prek letvice že prvič, kar ji je uspelo kot tretji po vrsti. Pred njo sta bili uspešni še Sandi Morris in Nina Kennedy. S slednjo si je Šutejeva delila drugo mesto, četrta je bila Nageottejeva po uspešnem drugem skoku, po tretjem pa peta Ekaterini Stefanidi. Nageottejeva je prva, neuspešno, skakala na 4,80 m, prva uspešno pa Kennedyjeva ter takoj nato Morrisova. Šutejeva tako kot Stefanidijeva te višine ni preskočila prvič. Drugič je bila Nageottejeva prek letvice, Šutejeva je podrla še dvakrat in bila tedaj na četrtem mestu.

Stefanidijeva, evropska ter nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017, je dva skoka pustila za naslednjo višino. Na 4,85 m ni bila uspešna in je ostala peta za Šutejevo. V troboju za zmago je bila pred skoki na 4,85 m v najboljšem položaju Nageottejeva pred Morrisovo in Kennedyjevo. Slednja te višine ni preskočila, zadnji poskus je pustila za 4,90 m, ki je bil previsoka ovira. "Kar malo so nas dražili z odličji, ki so jih mimo prinesli ob skakališče že med tekmo, posebej, ko sem videla, da sem četrta," je še povedala Šutejeva.