Tina Trstenjak obžaluje odpoved OI, dodatno leto izkoristila za piljenje tehnike

Ena tistih športnic, ki so močno obžalovale odpoved letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, je olimpijska prvakinja v judu iz Ria Tina Trstenjak. S prestavitvijo iger na prihodnje leto se je 30-letna Celjanka zdaj sprijaznila in se posvetila treningu in redkim tekmam, ki so ji na voljo. Po zmagi na svetovnem pokalu v Budimpešti jo zdaj čaka vrhunec nenavadne sezone, evropsko prvenstvo v Pragi.