Tina Trstenjak v polfinalu SP

VarovankaMarjana Fabjana je začela po pričakovanjih in po prostem prvem krogu pometla s ŠpankoCristino Perez Cabana. Španka je bila povsem nemočna, Trstenjakova pa je najprej dosegla vazari, ki so ji ga sodniki nato odvzeli, s padcem na glavo se je Španka nato rešila še pred iponom, minuto pred koncem pa je bil zanjo usoden končni prejem v parterju in davljenje, zaradi katerega je dvoboj predala.

Težja tekmica je bila nato 23-letna Britanka Lucy Renshall, lani bronasta na EP in letos druga v Jekateringurgu, ki jo je tekmovalka celjskega Sankakuja v preteklih sedmih dvobojih sicer vselej ugnala, a Britanka iz leto v leto napreduje. Letošnji napredek je bil premajhen in vazari, dosežen dobro minuto pred koncem dvoboja, je za slovensko tekmovalko, ki je konec tedna praznovala 29 let, pomenil četrtfinale.

Dvoboj z MongolkoGanhaič Bold, aktualno azijsko podprvakinjo, je odločal o polfinalu in repesažu. Edini medsebojni dvoboj leta 2017 v Parizu je dobila Slovenka, ki tokrat zadev ni prepuščala naključju in že na polovici dvoboja je na tatamiju s končnim prijemom slavila predčasno zmago.

V drugem polfinalu se bosta pomerili branilka naslova in prva nosilka Francozinja Clarisse Agbegnenou ter Nizozemka Juul Fransen. S tem so v polfinalu vse nosilke kolajn z lanskega SP v Bakuju.