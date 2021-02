Tina Trstenjak zmagovalka grand prixa v Izraelu

Tekmovalka celjskega Sankakuja Tina Trstenjak je bila vseskozi aktivnejša, minuto in 18 sekund pred koncem rednega dela pa je imela Andreja Leški že dve kazni. V podobnem ritmu se je nadaljevalo, po minuti in pol dodatne borbe pa je morala Leškijeva, ki je imela tudi svoje priložnosti za zmago, tekmici stisniti roko. Trstenjakova je v obljubljeni deželi preskočila prvi krog, nato pa v drugem šele v podaljšku ugnala mlado Čehinjo Renato Zachovo. Tekmovalka z zlatim napisom na hrbtu je nato po vsega pol minute v četrtfinalu odpravila izkušeno Britanko Lucy Renshall. Avstrijka Magdalena Krssakova je v polfinalu marljivo čakala na večjo napako Trstenjakove, na koncu pa je morala po dobrih treh minutah podaljška in tretji kazni čestitati Celjanki. V prvem krogu je bila prosta tudi Leškijeva, nato pa v parterju Italijanko Nadio Simeoli hitro prisilila v predajo. Za zmago nad 21-letno Izraelko Sharir Gilije v četrtfinalu zadostoval vazari. V polfinalu je za zmago nad bronasto na evropskih igrah v Minsku 2018 prav tako zadostoval vazari tik pred koncem dvoboja. Velja dodati, da je na današnji tekmi manjkala prva nosilka Francozinja Clarisse Agbegnenou.

Martin Hojak je v kategoriji do 73 kilogramov najprej premagal Luksemburžana Claudia Nunesa dos Santosa, nato pa v podaljšku izgubil proti izredno močnemu Moldavcu Victorju Sterpuju. Pri tem je Hojaku v rednem delu še uspelo izničiti zaostanek vazarija, po dobrih sedmih minutah borbe pa je zmaga pripadla 21-letnemu aktualnemu evropskemu prvaku Sterpuju. Anka Pogačnikje v kategoriji do 73 kg najprej v minuti in pol premagala Avstrijko Michaelo Polleres, nato pa po vazariju izgubila z Nemko Miriam Butkereit.