Van der Poel še enkrat pokazal svoje mojstrstvo, Pogačar v cilju z glavnino

Po najdaljši etapi na letošnji dirki je v skupnem seštevku še naprej v vodstvu Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Drugi je zdaj Mathieu van der Poel(Alpecin-Fenix), ki zaostaja štiri sekunde. Tretji je FrancozJulian Alaphilippe(Deceuninck-Quick-step), ki po današnjem četrtem mestu zaostaja 10 sekund.

Lanski zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačarje v skupnem seštevku napredoval na peto mesto, za vodilnim pa zaostaja 20 sekund. Pred njim je še Španec Mikel Landa(Bahrain Victorious) z zaostankom 19 sekund. Pred sobotno kraljevsko etapo slovenski as ni štedil z močmi in je poskušal v sprintu priti do čim boljše uvrstitve, a je bil prekratek v boju z boljšimi sprinterji.

V etapi je na začetku sicer ubežala peterica kolesarjev, ki si je privozila tudi devet minut naskoka. Je pa glavnina nato strnila vrste in zadnja ubežnika ulovila vsega tri kilometre pred koncem, ko se je cesta že dvigovala proti Gualdo Tadini.

V soboto bo na sporedu najtežja etapa na dirki od Ternija do vrha na Prato di Tivi. Zaključni vzpon je dolg 14,7 kilometra s povprečnim naklonom sedem odstotkov. Pred tem bodo kolesarji premagali še en vzpon najvišje kategorije.