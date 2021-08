Tiršek: Zadovoljen sem, a lahko bi bila tudi zlata

"Sam pri sebi sem vedel, da sem odlično pripravljen. Osredotočal sem se na ta Tokio, verjel sem vase, kar sem tudi dokazal. Res pa je, da sem za svoje sposobnosti in znanje slabo nastopil. Če bi bil še kakšen strel, bi se tale medalja drugače lesketala. A to je šport, vrnil sem se in dokazal, da se da," je po tekmi že z medaljo v rokah razmišljal Franček Gorazd Tiršek.

V predtekmovanju je sicer, kot je poudaril, bil že v izgubljenem položaju. Toda po garaški zadnji seriji je skočil do položaja finalista. Tudi finala po lastni oceni ni začel najbolje. "Točno sem vedel, kaj delam in kaj iščem in na koncu sem našel srebrno medaljo. Vedel sem, da enkrat mora pasti odličen strel. Začutil sem se in vedel, da sem na pravi poti."