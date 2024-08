Tiršek: Zmagali smo z izkušnjami, znanjem in poštenjem

Petkova preizkušnja z zračno puško stoje v kategoriji R4 je bila zanj uvodna, a hkrati najpomembnejša tekma na igrah. To je disciplina, v kateri ima največ uspehov, do letošnjih iger je bil prav v tej njej tudi trikrat srebrn na prejšnjih največjih tekmovanjih za športnike invalide v Londonu 2012, Riu 2016 in Tokiu pred tremi leti.

"Manjkalo mi je zlato, velikokrat sem bil blizu. Sem ga že držal, a sreča včasih ni bila na moji strani. Res sem se boril za to zlato medaljo. Nisem se pa obremenjeval s tem. Vedel sem, da znam, da sem sposoben. Koncentracija in fokus, ki sta moja največja vrlina, sta pokazala, da sem premagal enega najboljših strelcev na svetu med paralimpijci na njegovem terenu," je po osvojeni zlati medalji dejal Tiršek.

Premagal je Tanguya de la Foresta, ki je imel na domačem strelišču polno podporo in bučne navijače, a vse to ni bilo dovolj, da bi premagal slovenskega strelca.

Oddaljenost od Pariza mu ustreza

Je pa Tiršek v pogovoru po podelitvi medalj, ko je že imel dragoceno nagrado okrog vratu, poudaril, kako pomembno se je bilo umakniti od osrednjega dogajanja iger v Parizu. Strelci so namreč v osrednji Franciji, v mestecu Chauteraoux, kjer je najsodobnejši strelski center v Franciji, ki pa je od Pariza oddaljen 250 km.

"Francozi so tu doma, poznajo vsak kotiček in so se skrivali do zadnje minute. Odločil sem se, da pridem sem takoj, ko se odpre olimpijska vas, da se spoznam z bivanjem, hrano, z vsem, kar sodi zraven. Po drugi strani sem do zadnjega treninga še iskal občutke, nastavitve. Proženje sem si še sprostil, da je bilo lažje, kar pa zahteva maksimalno osredotočenost. Med ogrevanjem me je za trenutek zagrabil krč in sem sprožil v osmico. A sem pokazal, kdo sem, kaj sem, ni me zmotilo in danes sem lahko najsrečnejši," je o pripravah pred tekmo dejal zlati Tiršek.

V Francijo se ni prišel slikat

Ker je strelska ekipa, Tirška vodi trenerka Andreja Gorjup, na tem oddaljenem prizorišču, so strelci tudi odmaknjeni od paralimpjskega dogajanja. Tiršek se tudi ni udeležil slavnostnega odprtja iger.

"Lahko bi šel. Če bi se prišel v Francijo slikat, bi šel na ceremonijo, a sem prišel tekmovat in po medaljo, in to sem tudi storil. Treba si je razumsko razdeliti čas in če še sreča spremlja tvoj korak, potem se lahko tekmuje in zmaguje," meni Tiršek.

"Danes je verjetno vrhunec moje kariere z zlato medaljo, ponosen sem na vse, ki so mi pomagali v karieri, verjeli vame, stali za mano in mi omogočali, da treniram in tekmujem," še dodaja 49-letni strelec iz Gornjega Grada, ki ga v strelskih krogih poznajo pod vzdevkom Nani.

Zlato medaljo pa vidi tudi kot nadgradnjo dosedanjega trdega dela, le da je zdaj dodal tisto malenkost, ki je pred tem zmanjkala. "Tiste srebrne so bile vedno na dosegu zlate, pa so se stvari obračale, kot so se. V Riu sem jo izgubil zaradi krča, danes se je na srečo to zgodilo v poskusnih strelih. Enkrat se obrne in vedno pravim, da kdor vztraja in verjame, ta zmaguje. Jaz sem verjel in vztrajal."