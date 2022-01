Umrla pionirka ženske košarke Lusia Harris

Lusia Harris, o kateri je bil pred kratkim posnet tudi dokumentarec, je na naboru leta 1977 izbrala ekipa Jazz, ki je takrat domovala v New Orleansu. Pred njo so San Francisco Warriors leta 1969 izbrali Denise Long, a je vodstvo lige ta izbor nato preklicalo. Harrisova je zato edina ženska, ki je bila uradno del ekipe lige NBA. Tudi ona nikoli ni trenirala v kampu Jazza ali zaigrala za prvo ekipo, saj je zanosila in se odločila za materinstvo. Leto dni pred tem je Harrisova na olimpijskih igrah v Montrealu postala prva ženska, ki je ob premieri ženske košarke na tem dogodku dosegla koš. Američanke so takrat osvojile srebro, potem ko so v finalu izgubile proti Sovjetski zvezi.

Harrisova se je veselila tudi treh naslovov prvaka z univerzo Delta State, v ženski poklicni ligi pa je igrala leta 1979 in 1980.