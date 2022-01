Odziv ob Đokovićevemu vstopu v telovadnico: Nastala je tišina, bilo je neprijetno

Pred začetkom teniškega grand slama za OP Avstralije je še vedno zelo pestro, kar se tiče dogajanja v povezavi z Novakom Đokovićem. Združenje ATP je zadovoljno z odločitvijo sodišča, teniški igralci pa so razdvojeni, o čemer priča tudi dogodek iz telovadnice v tamkajšnjem teniškem kompleksu. Tudi Avstralec Nick Kyrgios in Španec Rafael Nadal sta izrazila svoji mnenji.

Združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP) je v ponedeljek pozno zvečer pozdravilo odločitev sodišča v primeru Novak Đoković proti Avstraliji, a obenem odločno podprlo polno cepljenje za igralce. Podprli so tudi prizadevanja in žrtvovanja avstralskih prebivalcev med zaprtji zaradi pandemije novega koronavirusa, potem ko so bila potovanja izven države in v njo zelo otežena ali praktično nemogoča. So pa izpostavili, da je Đoković trdno verjel, da je imel dovoljenje za prihod v Avstralijo na podlagi izjeme, saj sicer tega ne bi storil. Da so stvari daleč od idealnih, priča izjava enega od teniških igralcev, ki je pojasnil, kaj se je zgodilo, ko se je Đoković pojavil v telovadnici. "Đoković je prišel v telovadnico pred treningom. Nastala je tišina, ljudje pa so strmeli vanj. Bilo je neprijetno," je izjavo na Twitterju neimenovanega igralca objavil ameriški novinar Ben Rothenberg.

Đoković je namreč potem, ko so ga izpustili, kmalu opravil prvi trening na igriščih v Melbournu in pred tem še v telovadnici. Nekateri tekmeci srbskega zvezdnika so zadovoljni z razpletom, spet drugi se z odločitvijo sodišča niso strinjali, saj Đoković ni polno cepljen, kot je po informacijah združenja ATP kar 97 od prvih 100 igralcev na svetu.

Znova se je oglasil tudi avstralski igralec Nick Kyrgios, ki je dejal: "Počutim se precej osramočenega kot avstralski športnik, ki je videl, kaj je ta fant naredil za nas in šport. Preprosto mislim, da ni prav, kako ravnamo glede tega, vendar mediji to radi počnejo, radi delijo in nočem, da bi to odvzelo kaj kateremu od odličnih rezultatov, ki jih dosegajo drugi Avstralci." Španec Rafael Nadal, ki si z Đokovićem in Švicarjem Rogerjem Federerjem deli rekord po številu osvojenih grand slamov (20), pa je dejal, da je najbolj pravično, da Srb na turnirju zaigra, četudi si s prvim igralcem sveta večkrat ne delita mnenj, poroča AFP. Organizatorji OP Avstralije so v torek pozno zvečer izdali tudi seznam uradnih nosilcev za turnir za grand slam prihodnji teden in na vrhu lestvice je prvi nosilec in številka 1 na lestvici Đoković. Srb je aktualni zmagovalec, saj je lani osvojil zmago, ko je v finalu premagal Rusa Daniila Medvedeva.