'Tisto, kar imamo doma, je velik privilegij'

Kakšen vtis je pustila Ruanda? Kam na lestvici pomembnosti sodi cestna dirka svetovnega prvenstva? Kako pomembno je, da je celotno SP ob njem zaročenka Urška? Le nekatera vprašanja, na katera je v posebnem pogovoru za POP TV odgovoril najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar.

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar po kronometru svetovnega prvenstva v Ruandi ni skrival razočaranja. Želel je na zmagovalni oder, dejstvo da je izboljšal najboljši dosežek v vožnji na čas svetovnih prvenstev doslej, ga ni zadovoljil. A razočaranje je bilo že naslednje jutro zgodovina. Začelo se je tlakovanje poti proti največjemu cilju – cestni dirki svetovnega prvenstva. "Dirka, ki bi jo uvrstil na 2. mesto po pomembnosti v letošnji sezoni," je v posebnem pogovoru za POP TV povedal 27-letnik s Klanca pri Komendi, ki komaj čaka, da z osmimi reprezentančnimi kolegi postavijo temelje za ubranitev mavrične majice najboljšega kolesarja, pri čemer verjame, da je vsakdo od slovenskih mojstrov vrtenja pedal sposoben dodati kamenček v mozaik imenovan majica svetovnega prvaka.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro FOTO: Profimeda

Pogačar je vse od prihoda v Kigali pogosto na cestah, na katerih se bo odvijala cestna dirka, začutil utrip v omenjeni afriški deželi, ljudje, ki ga spodbujajo ob progi pa so nanj naredili izjemen vtis. Nekaj podobnega kot Kolumbijci, ko je pred leti obiskal dogloletnega kolesarskega prijatelja, izkušenega Rigoberta Urana. Že takrat so se ga dogodki v južnoameriški državi močno dotaknili. Nič drugače ni niti sedaj: "Ne morem primerjati ravno s Kolumbijo, ampak lahko najdeš nekatere vzporednice. Ko sem bil v Kolumbiji je bila vseeno neka drugačna energija, kot tu. Mislim le, da bi moral skoraj vsak človek it enkrat od doma, zapustiti udobje, ki ga uživa in se odpraviti v kakšno takšno državo, manj razvito. Zaveš se, kakšen privilegij je vse tisto, kar imamo doma."

14 dni ob zaročenki

Združevati zasebno življenje in kariero poklicnega kolesarja je za Tadeja Pogačarja in njegovo zaročenko, članico belgijskega AG Insurance Soudal, nekaj najbolj zahtvnega. "Že res, da se trudiva maksimalno uskladiti koledarje, da bi lahko kar največ časa preživela skupaj, trenirala skupaj, imela čas ko bi odklopila kolesarstvo za daljše obdobje, ampak je precej zahtevno. Zdaj izkoristiva vsak trenutek, ko sva skupaj," je dodal Pogačar, ki ga navijači spremljajo na vsakem koraku, iščejo, kje se gibajo kolesarji v zelenih dresih, da bi naredili spominsko fotografijo.

Urška Žigart in Tadej Pogačar FOTO: Profimeda