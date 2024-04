OGLAS

Kaja Juvan je odpovedal nastop na Slovaškem. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Dvoboj bo 12. in 13. aprila potekal v Bratislavi, v primeru zmage pa bo Slovenija še drugo leto zapored igrala na svetovnem prvenstvu za ženske. Slovenija bo igrala brez Tamare Zidanšek in Kaje Juvan. "V reprezentanco sem povabil vse najboljše igralke. Tamara se je odločila, da bo dala prednost turnirjem na peščeni podlagi, cilj je seveda nastop na OP Francije, želi pa igrati tudi na olimpijskih igrah. Njeno odločitev spoštujem, upam, da bo uspešno igrala na naslednjih turnirjih. Seveda upam, da nam bo na voljo znova novembra. Za Kajo pa upam, da se čim prej vrne na igrišča, vedno jo je bil užitek spremljati v reprezentančnem dresu," je za uradno spletno stran TZS rekel kapetan Andrej Kraševec, ki je reprezentanco prevzel leta 2015. Tokrat bo njegov pomočnik Iztok Kukec. "Potujemo na Slovaško, kjer nas čaka že prvi trening. V sredo nas čaka uradna večerja, žreb je na sporedu v četrtek, igralna dneva pa sta petek in soboto. Sicer poznamo njihove igralke, a s pomočnikom pripravljava natančno analizo. V zadnjem času so veliko igrale doma in imele dobro podporo s tribun. Upam, da nas pridejo podpret tudi slovenski navijači. Tja ne gremo z belo zastavo, premagali smo tudi že boljše reprezentance," je dejal Kraševec.

Tamara Zidanšek in Andrej Kraševec FOTO: AP icon-expand

Najvišje uvrščena igralka je tako Veronika Erjavec, ki je nazadnje nastopala v Splitu, kjer je med posameznicami igrala v četrtfinalu, v igri dvojic pa je bila v finalu. "Res je, da imam novo vlogo. A veliko raje bi imela, če bi bile prisotne vse najboljše igralke. Tega ne morem spremeniti. Prevzela bom odgovornost, naredila bom vse, kar lahko. Je pa takšna vloga nova zame. V večini primerov bi bil to lahko pritisk, ampak kot vedno do zdaj nismo v vlogi favorita, tako da lahko to morda znova izkoristimo. Slovakinje poznam. S prvo igralko sicer nisem igrala, sem pa igrala z drugo in tretjo na lestvici WTA. Vem, kako igrata. So zelo kakovostne igralke. Čakajo nas zahtevne tekme. Ni sicer idealno, ker sem že igrala na turnirjih s peščeno podlago, zdaj pa bomo igrale na trdi podlagi. Nisem pa edina, tako da je podobna zgodba tudi pri ostalih igralkah. Z dosedanjim delom sezone sem zadovoljna. Igrala sem tudi na svojem prvem turnirju za grand slam. Mislim, da sem v dobro formi," je rekla Veronika Erjavec. V reprezentanco se je vrnila Pia Lovrič, ki je v Splitu premagala 123. igralko na svetu Avstrijko Julio Grabher. "Res sem zadovoljna s svojo igro v zadnjih tednih. Uspelo mi je prenesti igro s treningov na tekmo. To sem pokazala prejšnji teden v Splitu. Vračam se v reprezentanco, vse tekme v Sevilli sem spremljala. Vesela sem, da me je selektor uvrstil v reprezentanco. Sem zdrava in na voljo za igranje," je rekla Lovričeva.

Veronika Erjavec, Pia Lovrič, Nina Potočnik in Ela Nala Milić FOTO: Teniška zveza Slovenije icon-expand

Na igrišča se vrača Nina Potočnik, ki nekaj časa ni igrala. "Po operaciji sem že v procesu rehabilitacije. Počasi se vračam. Na teniškem igrišču se dobro počutim, tudi kondicijsko sem dobro pripravljena. Res je, da nekaj časa nisem igrala, ampak verjamem, da lahko pridem hitro nazaj. V dresu reprezentance daš vedno vse od sebe. Vsem puncam bolj odgovarja peščena podlaga. V preteklosti nismo veliko trenirale na trdi podlagi. Ampak zdaj je drugače. Sama se dobro počutim na takšni podlagi, veliko treniram na trdi podlagi. Poznam vse Slovakinje. Igrala sem skoraj z vsemi, le z njihovo najmlajšo igralko nisem. So dobra ekipa. Dobro se razumejo med seboj, ampak to velja tudi za nas. To smo pokazale tudi v preteklosti. Številke in položaj na lestvici ne pokažejo vsega. Samo spomnimo se naše zmage v Velenju, ko smo bile boljše od Kitajk," je za TZS dejala Potočnikova, ki je na tistem dvoboju s Kitajsko prispevala pomembno zmago med posameznicami.

Tudi tokrat je najmlajša članice ekipe Ela Nala Milić, ki je nazadnje igrala na dveh slovenskih turnirjih serije WTT, in sicer v Mariboru in Murski Soboti. "Lepo je bilo igrati doma. Res imamo veliko domačih turnirjev. To je lepa priložnost za slovenske igralke. Vedno rada igram doma. Ves čas igram na trdi podlagi, le na začetku sezone sem v Turčiji igrala na peščeni podlagi. Rezultati pa ne povedo vsega. Čutim, da napredujem. Na treningih trenutno kažem več kot na tekmah, ampak z izkušnjami se bo to spremenilo. Potrebno je le veliko igrati. Osebno poznam le najmlajšo igralko, ki je še mladinka. Enkrat sem jo že premagala, enkrat pa je ona mene. Morda pa se srečava tudi na Slovaškem. V zadnjem tednu sem dobro trenirala v Italiji, tako da se veselim dvoboja," je dejala Milićeva.