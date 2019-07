Tjaša Oder brez finala na SP

Po prvi skupini, v kateri so se evropska Italijanka Simona Quadarella, bronasta z EP MadžarkaAjna Kesely, Američanka Ashley Twichell in AvstralkaKiah Melvertonspustile pod 16 minut, je bilo jasno, da bo boj za finale za Tjašo Oder izjemen in uvrstitev med najboljšo osmerico težka. Prvo mesto v skupini je bilo vsaj na papirju oddano svetovni prvakinji in rekorderki Američanki Katie Ledecky, ki je to upravičila tudi v vodi, v nadaljevanju pa so bile favorizirane Kitajka Jianjiahe Wang, evropska podprvakinja Nemka Sarah Koehler in Avstralka Maddy Gough ter tudi izkušena Španka Mireia Belmonte.Tjaša Oder je tekmo začela v svojem ritmu na devetem mestu, po 150 metrih pa je ostala v stiku z najboljšimi, še več, bila je na petem mestu pred Španko in tesno za Avstralko, medtem ko so Ledeckyjeva, Wangova in tudi Kohlerjeva šle naprej. Pozicije se niso bistveno spreminjale do 500 metrov, ko je nekdanja študentka univerze v Arizoni za želenim četrtim mestom in Goughovo zaostajala za dve sekundi in pol. Izreden ritem je Korošica zdržala do 800-metrske razdalje, kjer je ob obratu z 8:33,05 mimogrede odplavala še eno normo A za nastop na olimpijskih igrah Tokiu 2020, Kitajka je začela malo popuščati in zaostanek Odrove za Kitajko in Avstralko je zdaj znašal tri sekunde in pol.