Tjaša Stanko bo dres Krima zamenjala za dres slovitega Györa

Györ je šestkrat osvojil prestižno ligo prvakinj, nazadnje prav v zadnji sezoni, ko je v finalu ugnal nemški Bietigheim. Pred tem so bile Madžarke najboljše še v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019.

Do nedavnega je za Györ igrala še ena slovenska igralka Ana Gros, ki si zdaj kruh služi pri Krimu. Zeleni dres 17-kratnih madžarskih prvakinj bo zdaj oblekla Stanko, ki je novega delodajalca prepričala s svojo rutinsko, hitro in zanesljivo igro, so zapisali na spletni strani.

"Pogodbo sem podpisala z velikim zadovoljstvom, saj mi je priložnost ponudil največji ženski rokometni klub. Zavedam se naloge, kaj so cilji kluba in da nikoli ni enostavno igrati za klub s konstantno visokimi pričakovanji. Boriti se moraš za vsako minuto na igrišču, ampak rada imam izzive in kar po najboljših močeh bom skušala pomagati svoji novi ekipi," je v izjavi za spletno stran kluba dejala 27-letna Stanko.