Tjaša Stanko izbrana v idealno postavo rokometnega EP

Tjaša Stanko je bila najboljša med levimi zunanjimi igralkami. Med kandidatkami za prvo postavo prvenstva sta bili še dve Slovenki, Nataša Ljepoja in Maja Vojnovič. "Izredno sem ponosna nase in na celotno ekipo. Brez nje mi takšnega priznanja ne bi uspelo osvojiti! Vsi skupaj smo vložili izjemno veliko dela in truda," v izjavi za slovensko zvezo navdušenja ob novici ni skrivala 27-letna Tjaša Stanko.

"Menim, da je bila naša reprezentanca za širni rokometni svet veliko pozitivno presenečenje. Mnogim, predvsem pa sebi, smo dokazale, da zmoremo. Če igramo srčno ter borbeno, nobenim tekmicam proti nam ne bo lahko. Najbolj sem vesela tega, da smo na prvenstvo v Avstrijo prispeli kot najbolj neizkušena ekipa, domov pa se vračamo z bogatimi izkušnjami, ki nam bodo v prihodnje izjemno koristile," je še dodala.