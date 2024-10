Tjaša Stanko nasledila Ano Gros

Slovenska ženska rokometna reprezentanca ima novo kapetanko. To je postala izvrstna zunanja rokometašica Tjaša Stanko.

Tjaša Stanko bo na tem mestu nasledila Ano Gros, eno najboljših desnih zunanjih rokometašic na svetu, ki se je po koncu olimpijskih iger odločila, da zaključi reprezentančno pot. "Zame je to velika čast. Glede na to, da sem v reprezentanci ena izmed najbolj izkušenih igralk, ta vloga prinaša tudi odgovornost, ki pa se je zelo veselim. Vsem mlajšim igralkam bom skušala pomagati po najboljših močeh, tako kot so meni nekoč pomagale starejše članice slovenske reprezentance," je o novi vlogi za uradno spletno stran krovne Zveze povedala Tjaša Stanko. Mariborčanka se je z rokometom začela spoznavati v prvem razredu osnovne šole pri ženskem mariborskem klubu in leto za letom opozarjala nase. V sezoni, ko je dopolnila 15 let, je svojim vrstnicam na 23 tekmah državnega prvenstva nasula 299 zadetkov, istočasno pa jih je v starejši generaciji na 19 tekmah dosegla še 257. Tudi v naslednjih sezonah je v mariborskih vrstah vselej opozarjala nase in si pri 17 letih prislužila prvi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco.

Tjaša Stanko v dresu reprezentance. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V sezoni 2015/16 je iz matičnega Maribora prestopila v Zagorje in vodila do naslova slovenskih prvakinj. Poleti leta 2017 je prestopila v vrste ljubljanskega Krima, katerega članica je tudi danes. Vmes je v tujini zaigrala še pri serijskih hrvaških prvakinjah iz Koprivnice ter francoskem Metzu. Stanko, ki jo odlikujeta močan in natančen strel ter prodornost, je vselej kazala izjemno pripadnost dresu z državnim grbom, saj nobena reprezentančna akcija ni minila brez nje, v kolikor ji tega ni preprečila poškodba.

Že več let je njen nepogrešljiv in prepoznaven člen, svoje nastope na igrišču pa vselej začini z neizmerno srčnostjo. Pri 26 letih – v začetku novembra jih bo dopolnila 27 – se lahko pohvali s številnimi nastopi na evropskih in svetovnih prvenstvih, poleti pa je temu dodala še olimpijsko izkušnjo v Parizu. S 113 nastopi se trenutno uvršča na deveto mesto večne lestvice, medtem ko je s 448 doseženimi goli še štiri mesta višje.

Tjaša Stanko v dresu Krima Mercatorja. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand