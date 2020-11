Rokometno EP na Danskem bo, Slovenke začele s pripravami

V nedeljo je v mesto ob Savinji namreč prispelo le pet reprezentančnih kandidatk – Ana Abina , Živa Čopi , Nuša Fegic , Erin Novak in Branka Zec . V ponedeljek zvečer se jim bodo pridružile Nina Zulić , Amra Pandžić , povratnica Barbara Lazović ter Elizabeth Omoregie , ki se ji obeta možnost, da bo sploh prvič oblekla dres slovenske izbrane vrste na velikem tekmovanju. Kapetanka slovenske reprezentance in desna zunanja igralka francoskega Bresta Ana Gros ter srednja zunanja igralka francoskega Metza Tjaša Stanko bosta na priprave prišli v torek zjutraj. V tem trenutku še ni znano, kdaj se bodo pripravam pridružili selektor Uroš Bregar , trenerka vratark Branka Jovanović , osem vpoklicanih igralk Krima Mercatorja ter krožna napadalka hrvaške Podravke Aneja Beganović . Vsi so v samoizolaciji, potem ko je testiranje pokazalo, da sta imeli obe ekipi v svojih igralskih vrstah pozitiven test na novi koronavirus.

Do Bregarjevega prihoda v Laško bodo priprave potekale pod vodstvom njegovega pomočnika Salvadorja Kranjčiča in trenerja za telesno pripravo Gašperja Kovača. "Začetek zbora je bil precej nenavaden, saj se ga je lahko udeležilo le pet izmed vabljenih igralk, kar je posledica okužbe klubskih soigralk naših reprezentantk v dveh klubih. Vse rokometašice Krima Mercatorja, ki so vabljene na priprave, ter Aneja Beganović iz hrvaške Podravke so v ponedeljek že opravile prvo dodatno testiranje na koronavirus, drugo pa jih čaka v sredo. Upamo, da bodo testi vrnili negativne rezultate in da se nam bodo na pripravah v Laškem lahko priključile v prihodnjih dneh. Ostale manjkajoče igralke se bodo reprezentanci pridružile zvečer oziroma v torek zjutraj. Celotno reprezentanco sicer do odhoda na Dansko čakata še dve testiranji. Kar precejšen izziv je bilo tudi načrtovanje poti reprezentantk iz tujine v Slovenijo, pri čemer nam je bil v veliko pomoč gospodAndrej Šter, vodja konzularnega sektorja, za kar se mu najlepše zahvaljujemo,"je bila izčrpna za uradno spletno stran RZS vodja reprezentance Anja Frešer.

Evropska rokometna zveza (EHF) je v ponedeljek popoldne sporočila, da so danski prireditelji naposled od svoje vlade dobili zeleno luč za organizacijo celotnega ženskega evropskega prvenstva v Herningu in Koldingu. Po prvotnih načrtih bi sicer morali tekmovanje, ki bo na sporedu med 3. in 20. decembrom, družno gostiti Danska in Norveška, a je slednja pred tednom dni, zavoljo pandemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov, odstopila od sogostiteljstva. Na prvenstvu stare celine bo nastopilo 16 reprezentanc. "Prihod na priprave je bil zares nenavaden. Peščica igralk se ni mogla niti pozdraviti, saj nas je najprej čakalo testiranje. A taka je trenutno realnost, skupaj s soigralkami jo moramo sprejeti. Najbolj pomembno je, da smo tik pred začetkom novinarske konference dobili potrditev bližnjega evropskega prvenstva na Danskem. Tega sem skupaj s svojimi soigralkami najbolj vesela,"je za uradno spletno stran RZS povedala izkušena vratarka Branka Zec.