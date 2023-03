'Težko bi bile še bolje pripravljene na Romunke'

Krimovke imajo v tem tekmovanju precej več izkušenj, nenazadnje so tudi slavile v letih 2001 in 2003 ter bile še trikrat v finalu. Vendarle pa so se to sezono za las prebile iz skupine A, ko so vpisale nujno zmago v zadnjem krogu proti CSM Bukarešti. Na koncu so bile pete v skupini z 12 točkami, toliko pa sta jih imela tudi šestouvrščeni Brest in sedmouvrščeni Bietigheim. Slednji je potegnil kratko in ostal brez nadaljevanja sezone v ligi prvakinj. "Rapid je vrhunska ekipa. Ne glede na to, da je to njegova prva sezona v ligi prvakinj, ima vrhunske posameznice z glavnimi vlogami v najboljših reprezentancah na svetu. Je zelo napadalno naravnana, v povprečju je dala več kot 32 golov najboljšim ekipam, ki so bile lani na zaključnem turnirju, tudi točke je osvajala proti njim, tako da bo ključna obramba in vračanje vanjo. Tako jih lahko ustavimo," je dejala Tjaša Stanko.