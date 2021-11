Tjaša Vozel v polfinalu EP

Prvi med Slovenci je tekmo na 400 m prosto odprl mladi plavalec Sašo Boškan in s 3:46,26 zasedel 20. mesto. Za lastno najboljšo znamko je triglavan zaostal za 28 stotink sekunde, kar je za jutranje plavanje zelo soliden dosežek. Z osebnim rekordom 25,10 na 50 m prosto je dobro formo potrdila tudi Janja Šegel. Na koncu je zasedla 27. mesto, do polfinala pa ji je v zgoščeni konkurenci zmanjkalo 35 stotink sekunde. Močnejša disciplina Ravenčanke bo 100-metrska razdalja. Pričakovanj ni izpolnil je le nastop mlade Daše Tušek. Ravenska plavalka je na 800 m prosto z 8:38,72 sicer zasedla 15. mesto in potrdila reprezentančni status. Ne gre pa spregledati, da bi se lahko z dobrim plavanjem – približati bi se morala svoji najboljši znamki – prvič v karieri zavihtela tudi v finale EP.

V sredo bodo nastopili trije slovenski reprezentanti. Na 200 m delfin se bo predstavila Mariborčanka Katja Fain, ki je letos v tej disciplini že dosegla nov slovenski rekord. Peter John Stevens bo plaval na 100 m prsno, v disciplini, v kateri je pred dnevi na svetovnem pokalu v istem bazenu že dosegel odmeven izid, Šeglovo pa čaka nastop na 100 m mešano.