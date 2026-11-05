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'Sem človek, ki mu največ pomeni, da lahko igram pred domačimi navijači. In to kar Ligo prvakinj'

Ljubljana, 05. 11. 2026 14.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ana Abina

V trenutku, ko so pod streho spravili premierno evropsko zmago sezone, se je v tabor Krimovk vidno naselila precejšnja doza samozavesti. Olajšanje po prvem paru točk v Ligi prvakinj bo Ljubljančanke gotovo nosilo tudi v prihajajoči zelo pomembni tekmi z norveško Solo, s katero se slovenske prvakinje borijo za napredovanje v izločilne boje. V tej smeri je zmaga nujna. Tega se zaveda tudi slovenska reprezentantka Ana Abina, ki je pred kratkim podaljšala zvestobo klubu.

Ana Abina in kapetanka Nina Zulić
Ana Abina in kapetanka Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v Ligi prvakinj naslednjo tekmo igrale v soboto, ko bo v ljubljanskem Tivoliju gostile Solo. Še pred tem pa so iz Krimovega tabora sporočili, da je pogodbo podaljšala ena ključnih igralk Ana Abina. Ta bo Krimov dres nosila tudi v sezoni 2027/28.

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"Vesela sem, da ostajam del Krimove družine. Hvaležna sem za zaupanje in se veselim novih izzivov, skupnih uspehov ter nadaljnjega napredka," je za 24ur.com povedala Abina, ki še najmanj naslednji dve sezoni ostaja del serijskih slovenskih rokometnih prvakinj. "To, da igram doma in to kar Ligo prvakinj, mi pomeni vse. Igrati najvišji rokometni klubski nivo na svetu in to pred svojimi navijači in v matični državi, je nekaj kar sem vedno sanjala. Lahko smo tudi ponosni na zgodovino tega kluba, kaj vse je dosegel. Delamo v smeri, da to skušamo dosegati še naprej. Veselim se novih izzivov, novih zmag," je dodala Primorka v taboru Krimovk, ki se zaveda težavnosti, zahtevnosti predvsem pa pomembnosti obračuna z Norvežankami.

Ana Abina v dresu slovenske reprezentance.
Ana Abina v dresu slovenske reprezentance.
FOTO: Profimedia

"Vemo, kaj nam tekma prinaša, oziroma kaj bi prinesla zmaga. Še vedno lovimo ritem, zmaga proti Budućnosti nam je vlila prepotrebne samozavesti in sedaj precej lažje čakamo Solo. Seveda, zanima nas zgolj in samo zmaga," je dejala 29-letna reprezentantka.  

S popotnico prve evropske zmago optimistično pričakujejo Solo

"Zagotovo se moramo zavedati, da bodo hitro kaznovale vsako našo tehnično napako. Njihov potek žoge je res hiter. Pomembna bo tudi naša realizacija. Če bomo na pravi ravni, celotna ekipa verjame, da lahko zmagamo. To moramo samo še dokazati."

Ana Abina v dresu Krima Mercatorja.
Ana Abina v dresu Krima Mercatorja.
FOTO: Profimedia

Ona in soigralke so doslej v skupini A vpisale zmago in pet porazov. Imajo dve točki, toliko kot Budućnost in Sola. Vodi Ferencvaros z 12, sledijo še Esbjerg z 10, Brest z osmimi ter Borussia Dortmund in CSM Bukarešta s po šestimi točkami.

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Ekipi se bosta med seboj pomerili tudi v osmem krogu, ta tekma bo prihodnjo nedeljo na Norveškem. Prvi dve mesti vodita neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta bodo igrale dodatne boje za preboj med osmerico, zadnji dve mesti pa pomenita konec tekmovanja.

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Razlagalnik

EHF Liga prvakinj je najvišje in najprestižnejše klubsko tekmovanje v ženskem rokometu v Evropi, ki poteka pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF). V njem tekmujejo najboljše evropske klubske ekipe, ki se skozi sezono borijo za naslov evropskih klubskih prvakinj.

Rokometni klub Krim, danes znan kot Krim Mercator, je eden najuspešnejših slovenskih ženskih športnih kolektivov v zgodovini. Klub je v svoji zgodovini dvakrat osvojil naslov evropskih prvakinj (v sezonah 2000/01 in 2002/03) ter večkrat igral v velikem finalu tega prestižnega tekmovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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