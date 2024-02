'To je bil eden boljših motivacijskih govorov v zgodovini igre'

"Vse kocine mi gredo pokonci, ko samo pomislim na govor našega Travisa pred začetkom tekme (Kelceja, op. p.). To je bil eden od najboljših motivacijskih govorov v zadnjih desetletjih. Imel sem občutek, da bi lahko (po)letel. Ta energija in strast se preprosto ne moreta ponoviti. Zaradi toliko ljubezni in strasti, kot ju Travis Kelce premore za to moštvo, smo bili zanj pripravljeni tudi umreti na igrišču," je v uvodnem odzivu po težko prigarani zmagi nad San Franciscom dejal strelec odločilnega zadetka Mecole Hardman .

Da so besede enega od junakov Chiefsov dobile na dodatni teži, je poskrbel tudi novinar CBS-a Tracy Wolfson, ki je potrdil, da čemu podobnemu ni bil priča v zadnjih letih. "To je bil eden od najbolj čustvenih in energičnih sestankov pred tekmo enega moštva. Ne pomnim, kdaj sem nazadnje slišal kaj podobnega. Čeprav so se mučili vso tekmo, je na koncu zasedba Kansasa vendarle zasluženo ubranila naslov prvaka," je povedal Wolfson.

To je bil še tretji zmagoviti prstan v zadnjih petih sezonah za Kelceja, Hardmana, Patricka Mahomesa in druščino. "Če bi ljudje vedeli, s kako velikimi težavami smo se ubadali med sezono, je ta rezultat vreden še toliko več. Uspeli smo prebroditi vse zahtevne trenutke, strniti vrste in naposled zasluženo slaviti. Glede na mladost te ekipe sem prepričan, da bomo nadaljevali po tej poti tudi v naslednjih sezonah," pa je pristavil izjemni podajalec Mahomes.