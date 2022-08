'To je bila zagotovo ena najbolj norih tekem v moji trenerski karieri'

Slovenska vrsta je z obračunom proti afriškim podprvakinjam zaključila prvi del mundiala in bo tekmovanje nadaljevala v t. i. Predsedniškem pokalu za razvrstitev od 17. mesta naprej. Tam se bodo v petek najprej srečale s Slovaško, dan kasneje pa s poraženko obračuna med Nemčijo in Švico. Zaključek tekme z Gvinejo je bil presenetljiv, saj so mlade Slovenke 50 minut vajeti igre trdno držale v svojih rokah, v zadnjih minutah pa trepetale za ugoden razplet. Kljub temu da so zaradi poškodbe (udarec v glavo) v 26. minuti ostale brez kapetanke Nene Černigoj, so Slovenke še dodale na plin in tik pred odhodom na glavni odmor povedle za sedem zadetkov (21:14), kar je bila njihova najvišja prednost. Po vrnitvi na igrišče so Afričanke pokazale svojo vztrajnost in počasi topile zaostanek, ob tem pa izkoristile napake Slovenije, ki si je v drugem polčasu z njimi nakopala kar šest dvominutnih izključitev. Med četrto izmed njih so zaostanek s 27:29 preobrnile v neodločen izid, po uspešni obrambi pa sredi 53. minute povedle s 30:29. Ob igralki več so Slovenke na to odgovorile z nizom 3:0, a nato znova same na igrišču ostale z igralko manj. Gvinejke so to izkoristile za novo vrnitev in na začetku zadnje minute izenačile na 32:32.